Demet Akalın'dan Mehmetçik Vakfı'na destek

Askerlerimize olan desteğini her fırsatta dile getiren Demet Akalın, yarın vereceği konserin gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını söyledi. Akalın, haberi sosyal medya hesabından duyurdu:

"Yarın ki Bostancı konserimizin tüm geliri Aslan parçalarına gidecek. Bizim elimizden gelen bu. Verilecek her türlü görevde en başa yazın beni... Devletimizin, askerimizin her daim yanındayım... Yüce Rabbim'den tek duamız burunları bile kanamadan yurda dönmeleri..."