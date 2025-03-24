Deha son bölüm izle: Show TV ile Deha 25.bölüm full tamamı izle
Show TV'de yayınlanan Deha yeni bölüm 23 Mart akşamı ekrana geldi. Başrollerini Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak'ın paylaştığı dizide bu hafta Devran İmre'yi bu tehlikeden kurtarmaya çalışırken İskender ise Aysel'in ona dönmesini sağlamak için Devran'ı en sevdiği yerden vurmaya hazırlanmaydı. Kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenle Deha son bölüm izle ekranına ulaşmaya çalışıyor. İşte, Show TV ile Deha son bölüm izle linki
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Deha 25.bölüm Show TV’de yayınlandı. Dün akşamki bölümde Cesur’un nefes kesen kavgasının gizemi merak konusu olurken tanıtıma Karahan’ın Devran’a silah doğrulttuğu anlar damgasını vuruyor. Dizinin son bölümünü izlemek isteyenler Deha izle ekranına ulaşmaya çalışıyor. İşte Deha son bölüm izle seçeneği
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DEHA 25. BÖLÜMÜ İZLE
Deha 25. bölüm Show TV ile izleyebilirsiniz. Aşağıdaki linkten Deha son bölüm izle linkine ulaşabilirsiniz.
DEHA 25. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Bu defa hem Devran hem de İskender sevdiği kadınlar için mücadele vermek zorundadırlar.
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Fakat İskender, Devran’ın bu mücadelesini aynı zamanda Karahan’a karşı kendi lehine bir fırsat olarak da değerlendirme derdindedir.
Cesur, İskender’in bu hamlesiyle para için İmre’yi bile gözden çıkarabileceğini fark eder ve İmre için asla atmayacağını düşündüğümüz bir adım atar.
Karahan Devran tarafından köşeye sıkıştırıldığında artık İmre için daha tehlikelidir.
Devran İmre’yi bu tehlikeden kurtarmaya çalışırken İskender ise Aysel’in ona dönmesini sağlamak için Devran’ı en sevdiği yerden vurmaya hazırlanmaktadır.
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