Show TV’nin yeni dizisi Deha, bu akşam yayın hayatına başlıyor. Her Pazar akşamı izleyici karşısına çıkacak olan yapım, birbirinden ünlü oyuncuları buluşturuyor. Baba oğulun, yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesini ele alan Deha oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Fragmanları sonrası heyecanla beklenen dizinin ilk bölümü için ekran başına geçildi. Peki; Deha konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? İşte, Show TV'nin yeni dizisi Deha oyuncu kadrosu, konusu, dizi karakterleri ve çekim yerleri…