'Deha'nın 13'üncü bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

'Deha'nın 13'üncü bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

SHOW TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi ‘Deha’nın merakla beklenen 13'üncü bölümünden 3'üncü tanıtım izleyicilerle buluştu.

Yayınlanan tanıtımda İmre, kardeşi Cesur’dan annesi için hesap sorarken, Cesur’un sevgisiz büyümekten bahsedip; "Bizi sevselerdi, sen böyle olur muydun?" sözleri duygu dolu anlar yaşatıyor.

REKLAM advertisement1

İmre’nin yere düşürdüğü Cesur’a Esme’nin el uzatması dikkat çekerken bu anı uzaktan izleyen Karga’nın neler yapacağı ise bu akşam yayınlanacak yeni bölüme dair merakı arttırıyor. REKLAM Senaryosunu; Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliğini; Umut Aral’ın üstlendiği ‘Deha’nın oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Cenk Kangöz, Umutcan Ütebay, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak ve Abdurrahman Yunusoğlu yer alıyor.

‘Deha’, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!