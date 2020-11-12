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HaberlerBiyografiDefne Kayalar kimdir? Defne Kayalar'ın eşi kim? İşte Defne Kayalar'ın yaşı, hayatı, filmler ve tv şovları...

Defne Kayalar kimdir? Defne Kayalar'ın eşi kim? İşte Defne Kayalar'ın yaşı, hayatı, filmler ve TV şovları...

Netflix'in yeni dizisi Bir Başkadır bugün yayınlandı. Bir Başkadır'da psikiyatrist Peri'yi canlandıran Defne Kayalar izleyenler tarafından merak ediliyor. Defne Kayalar kimdir? Defne Kayalar'ın eşi kim? İşte Defne Kayalar'ın yaşı, hayatı, filmler ve TV şovları...

12.11.2020 - 16:20 | Güncelleme: ABONE OL
Defne Kayalar kimdir? Defne Kayalar'ın eşi kim? İşte Defne Kayalar'ın yaşı, hayatı, filmler ve tv şovları...

Netflix'in, Hakan Muhafız, Atiye ve Aşk 101'den sonraki 4. dizisi Bir Başkadır'da Peri karakterini canlandıran Defne Kayalar sosyal medyada araştırılmaya başladı. Defne Kayalar kimdir? Defne Kayalar'ın eşi kim? İşte Defne Kayalar'ın yaşı, hayatı, filmler ve TV şovları...

DEFNE KAYALAR KİMDİR?

Defne Kayalar 7 Mayıs 1975'te İzmir'de doğdu. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Defne Kayalar 45 yaşında.

Bilkent Üniversitesi Grafik bölümü mezunu olan Defne Kayalar, Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde asistanlık yaptı.

2003 yılında Uğur Yücel birlikte ile Alacakaranlık dizisini ve 2004 yılında Yazı Tura filminin yapımcılığını üstlendi. 2010 yılında Keskin Bıçak adlı dizide, 2012 yılında 20 Dakika dizisinde rol aldı. 2014 yılında Medcezir dizisinde sezon sonu konuk oyuncu olarak Sedef karakteri ile ekrana dönüş yaptı, bir süre sonra ana karakterlerden biri haline dönüştü.

DEFNE KAYALAR'IN EŞİ KİM?

2014 yılında Medcezir dizisinin yönetmeni Ali Bilgin ile evlendi. 2015 yılında yönetmenliğini eşi Ali Bilgin'in üstlendiği Delibal filmiyle beyazperdeye dönüş yaptı.

DEFNE KAYALAR FİLMLER VE TV ŞOVLARI

Televizyon
YılYapımRolNotlar
2003Alacakaranlık-Yapımcı
2010Keskin BıçakBurcuOyuncu
2011Al YazmalımSunaOyuncu
201220 DakikaDerin SolmazOyuncu
2013-2015MedcezirSedef KayaOyuncu
2017Bu Şehir Arkandan GelecekNesrinOyuncu

İnternet
YılYapımRolNotlar
2017FiAylinOyuncu (1. bölüm)
2018Hakan: MuhafızSuzan BayraktarOyuncu (1-2. bölüm)
2020Bir BaşkadırOyuncu


Film
YılYapımRolNotlar
2004Yazı Tura-Yapımcı[6]
2015Delibal-Oyuncu
2017Yol Ayrımı-Oyuncu

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