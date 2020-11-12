Netflix'in, Hakan Muhafız, Atiye ve Aşk 101'den sonraki 4. dizisi Bir Başkadır'da Peri karakterini canlandıran Defne Kayalar sosyal medyada araştırılmaya başladı. Defne Kayalar kimdir? Defne Kayalar'ın eşi kim? İşte Defne Kayalar'ın yaşı, hayatı, filmler ve TV şovları...
DEFNE KAYALAR KİMDİR?
Defne Kayalar 7 Mayıs 1975'te İzmir'de doğdu. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Defne Kayalar 45 yaşında.
Bilkent Üniversitesi Grafik bölümü mezunu olan Defne Kayalar, Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde asistanlık yaptı.
2003 yılında Uğur Yücel birlikte ile Alacakaranlık dizisini ve 2004 yılında Yazı Tura filminin yapımcılığını üstlendi. 2010 yılında Keskin Bıçak adlı dizide, 2012 yılında 20 Dakika dizisinde rol aldı. 2014 yılında Medcezir dizisinde sezon sonu konuk oyuncu olarak Sedef karakteri ile ekrana dönüş yaptı, bir süre sonra ana karakterlerden biri haline dönüştü.
DEFNE KAYALAR'IN EŞİ KİM?
2014 yılında Medcezir dizisinin yönetmeni Ali Bilgin ile evlendi. 2015 yılında yönetmenliğini eşi Ali Bilgin'in üstlendiği Delibal filmiyle beyazperdeye dönüş yaptı.
DEFNE KAYALAR FİLMLER VE TV ŞOVLARI
|Televizyon
|Yıl
|Yapım
|Rol
|Notlar
|2003
|Alacakaranlık
|-
|Yapımcı
|2010
|Keskin Bıçak
|Burcu
|Oyuncu
|2011
|Al Yazmalım
|Suna
|Oyuncu
|2012
|20 Dakika
|Derin Solmaz
|Oyuncu
|2013-2015
|Medcezir
|Sedef Kaya
|Oyuncu
|2017
|Bu Şehir Arkandan Gelecek
|Nesrin
|Oyuncu
|İnternet
|Yıl
|Yapım
|Rol
|Notlar
|2017
|Fi
|Aylin
|Oyuncu (1. bölüm)
|2018
|Hakan: Muhafız
|Suzan Bayraktar
|Oyuncu (1-2. bölüm)
|2020
|Bir Başkadır
|Oyuncu
|Film
|Yıl
|Yapım
|Rol
|Notlar
|2004
|Yazı Tura
|-
|Yapımcı[6]
|2015
|Delibal
|-
|Oyuncu
|2017
|Yol Ayrımı
|-
|Oyuncu
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