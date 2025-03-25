Davutoğlu: Başbakanlıktan ayrılma sebebim yolsuzluk ile mücadeledir

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Samsun İl Başkanlığı'nın düzenlediği iftar programına katıldı. Davutoğlu İftar öncesi İlkadım ilçesindeki esnafları ziyaret etti. Esnaflarla sohbet eden Davutoğlu, daha sonra iftar programına katıldı. İftar programında konuşma yapan Ahmet Davutoğlu, “Emeklilere 3 bin liralık maaşı 4 bin lira çıkarmak için karar aldılar, onun bile yasasını çıkaramadılar. Meclisi kapattılar. Daha emekli ücreti 3 bin liradan 4 bin liraya çıkmadı. Halbuki 2018'de verilen ilk emekli maaş ikramiyesi neredeyse asgari ücrete denkti. Şimdi en azından 14-15 bin lira olması gereken emekli bayram ikramiyesini sadaka gibi 4 bin liraya çıkardılar. Onu da kanuna geçiremediler. Niye geçiremediler? Çünkü mecliste İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınması dolayısıyla tartışma çıkacak diye meclisi çalıştırmıyorlar. Çalıştırmayan kim? AK Parti, yani iktidardır” diye konuştu.

REKLAM

REKLAM advertisement1

"BAŞBAKANLIKTAN AYRILMA SEBEBİM YOLSUZLUK İLE MÜCADELEDİR"

İsrail’in Gazze işgali ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk konuları hakkında konuşan Davutoğlu, “Şu anda Gazze'de zalim bir ırkçı yönetimin, Siyonistlerin baskısıyla Müslümanlar Ramazan'da oruçlarını açmayı bırakın, su bile bulamıyorlar. İsrail tam Ramazan'ın ortasında ateşkesi bozdu ve tekrar soykırıma başladı. Sebep ne biliyor musunuz? Bir İsrail milletvekili mecliste 'Müslümanlara saldırmanın en güzel vakti Ramazan ayıdır. Çünkü Ramazan'da yorgun ve açlar' dedi. Bilmezler ki Gazzeli kahramanların karnı aç olsa bile yürekleri sapasağlamdır. Geçen hafta mecliste bir konuşma yaptım. Şimdi yolsuzluklar gündemde. Siyasi hayatımı yolsuzluklarla mücadeleye adamış biriyim. Başbakanlıktan ayrılma sebebim yolsuzluk ile mücadeledir. Yolsuzluklara karşı verdiğim mücadeleyi her türlü baskıya rağmen sürdürdük. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili bir yolsuzluk soruşturması başladı. Kendi bakanlığına dezenfektan satan bakan olmadı mı memlekette? Bu yolsuzluk değil mi? Sayın Cumhurbaşkanı teşekkür ederek uğurladı” dedi.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.