Sönmez, 3 Mayıs 1987 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Annesi Figen Sönmez, babası Muammer Sönmez’dir. İstanbul Saint Joseph Fransız Lisesinden mezun olduktan sonra Fransa'da Paris Sorbonne Üniversitesinde Tiyatro eğitimi aldı. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda yarı zamanlı 2 sene keman 1 sene piyano dalında öğrenim aldı. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde okudu.
Gittiği New York Film Akademisi’nden Meisner tekniği hakkında bilgi edindi.
2009'da oynadığı Bornova Bornova filmindeki Özlem rolüyle tanındı.
2014 yılında “Güllerin Savaşı” adlı dizide Canan Ergüder ve Barış Kılıç ile başrolü üstlendi.
2017 yılının Temmuz ayında Ushan Çakır ile nişanlandı.
2017 yılında yönetmenliğini Can Ulkay'ın, senaristliğini ise Yiğit Güralp'in yaptığı Türkiye ve Güney Kore ortak yapımı savaş filmi "Ayla: The Daughter of War" da Astsb. Süleyman'ın gençliğini İsmail Hacıoğlu canlandırırken yaşlılık halini Çetin Tekindor canlandırmıştır. 1950 yılında başlayan Kore Savaşı sırasında yaşanan gerçek bir hikayeden uyarlanan filmde diğer rollerde ise Taner Birsel, Ali Atay, Meral Çetinkaya, Duygu Yetiş, Murat Yıldırım, Büşra Develi, Erkan Petekkaya, Esra Dermancıoğlu, Damla Sönmez, Altan Erkekli, Sinem Öztürk, Chaby Han (Çabi), Nilgün Kasapbaşoğlu, Burç Kümbetlioğlu, Caner Kurtaran, Kim Seol,Kyung-jin Lee gibi oyuncular rol aldı.
31 Mart 2018 günü başlayan "Masum Değiliz" dizisinde başrollerde Uraz Kaygılaroğlu, Damla Sönmez, Aras Aydın, Ushan Çakır, Oya Unustası ve Sercan Badur ile beraber rol aldı.
Ödülleri :
2009 - 46.Antalya Film Şenliği - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Bornova Bornova)
2009 - Ankara Uluslararası Uçan Süpürge Kadın Filimleri Festivali "En Genç Cadı"
2009 - Siyad Ödülleri "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu"
2010 - Yeşilçam Ödülleri "Genç Yetenek"
2010 - 15.Sadri Alışık Ödülleri - Umut Veren Oyuncu (Bornova Bornova)
2014 - 21. Uluslararası Altın Koza Film Festivali - En iyi kadın oyuncu (Deniz Seviyesi)
2015 - 15. Uluslararası Milano Film Festivali - En iyi kadın oyuncu (Deniz Seviyesi)
Filmleri ve Dizileri :
2019 - Ottoman Rising (Ana) (TV Dizisi)
2019 - I Am You (Aisha)(Sinema Filmi)
2019 - Sibel (Sibel) (Sinema Filmi)
2018 - Masum Değiliz (Selin) (TV Dizisi)
2017 - Taksim Hold'em (Defne)(Sinema Filmi)
2017 - Aşk ve Gurur (Zeynep) (Tv dizisi)
2017 - 7YÜZ (Tv dizisi)
2017 - Ayla: The Daughter of War (Nuran)(Sinema Filmi)
2014 - Güllerin Savaşı (Tv dizisi)
2013 - Sen Aydınlatırsın Geceyi (Sinema Filmi)
2013 - Deniz Seviyesi (Sinema Filmi)
2013 - Bir Aşk Hikayesi (Tv dizisi)
2012 - Uzun Hikaye (Sinema Filmi)
2012 - Şubat (Gelin) (Tv dizisi)
2012 - Kurtuluş Son Durak (Tülay) (Sinema Filmi)
2010 - Türkan (Turhan) (Tv dizisi)
2010 - Mahpeyker:Kösem Sultan (Kösem Sultan) (Sinema Filmi)
2010 - Çakal (Deniz) (Sinema Filmi)
2009 - Bornova Bornova (Özlem) (Sinema Filmi)
2009 - Kampüste Çıplak Ayaklar (Ebru) (Sinema Filmi)
2008 - Gece Gündüz (Pınar) (Tv dizisi)
2008 - Emret Komutanım (Karamel) (Tv dizisi)[3]
2007 - Fırtınalı Aşk (Melda Talay) (Tv dizisi)
2006 - Sahte Prenses (Sedef) (Tv dizisi)
2006 - Şarkılar Susmasın (Aycan) (Tv dizisi)
2005 - Kapıları Açmak (Gülşen) (Tv dizisi)
2004 - Omuz Omuza (Pelin) (Tv dizisi)
2004 - Camdan Pabuçlar (Gülçin) (Tv dizisi)
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