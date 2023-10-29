Cumhuriyet'in neden 29 Ekim tarihinde ilan edildiğine dair internetteki bazı kaynaklar, Atatürk'ün bu tarihi 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması'nın intikamını almak için özellikle seçtiğini yazıyor. Bu ve bunun gibi iddialar doğru mu?

Bu sorunun cevabını 29 Ekim 2022 tarihinde HaberTürk'te yayınlanan, 'Fatih Altaylı ile Teke Tek' programına katılan Prof. Dr. İlber Ortaylı veriyor. Ortaylı şöyle diyor;