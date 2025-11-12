Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan iki şehit ailesine taziye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan'daki uçak kazasında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut'un babası Ünal Aykut'la telefonla görüşerek "Başınız sağ olsun, şehitler safında Peygamberimize komşu" sözleriyle taziyesini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Osmaniye'de görevi başında rahatsızlanarak şehit olan polis memuru Faruk Şahin'in ailesine de başsağlığı mesajı gönderdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut’un Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yaşayan babası Ünal Aykut ile telefonda görüştü.
Görüşmede AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan da hazır bulundu. Erdoğan, Aykut ailesine sabır ve metanet dileyerek, “Başınız sağolsun. Bütün aileye başsağlığı dilerim. Onlar şehitler safında Peygamberimize komşu. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah” dedi. Şehit babası Ünal Aykut ise, “Vatanımız sağ olsun” sözleriyle yanıt verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Osmaniye’de görevi başında rahatsızlanarak şehit olan polis memuru Faruk Şahin’in ailesine de taziye mesajı göndererek başsağlığı dileklerini iletti.