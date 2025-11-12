Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan iki şehit ailesine taziye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut’un Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yaşayan babası Ünal Aykut ile telefonda görüştü.

Görüşmede AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan da hazır bulundu. Erdoğan, Aykut ailesine sabır ve metanet dileyerek, “Başınız sağolsun. Bütün aileye başsağlığı dilerim. Onlar şehitler safında Peygamberimize komşu. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah” dedi. Şehit babası Ünal Aykut ise, “Vatanımız sağ olsun” sözleriyle yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Osmaniye’de görevi başında rahatsızlanarak şehit olan polis memuru Faruk Şahin’in ailesine de taziye mesajı göndererek başsağlığı dileklerini iletti.