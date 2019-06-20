20 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sabah saatlerinde Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geldi. Erdoğan, ofiste düzenlenen kahvaltı programında yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğleden sonra Bahçelievler'de yapılacak toplu açılışa katılması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuklara seslenerek canlı yayında açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;
Türkiye gündemi oldukça yoğun bir ülkedir. Tarihi beşeri ve pek çok coğrafi özelliği bulunuyor. Sudan'dan Endonezya'ya, Uzakdoğu'dan Avrupa'ya uzanan kökü asırlar öncesine dayanan bir kökenimiz var. İkinci Dünya Savaşı başta olmak üzere, çeşitli ülkelere giden vatandaşlarımız da ciddi bir yekün oluşturuyor. Bizim ne Avrupa'daki ne Kafkasya ne Balkanlar'da, Latin Amerika bile Türkiye'den göç eden vatandaşlarımızın olduğunu biliriz. Orta Asya'daki soydaşlarımızın vatandaşları bizim de sorunumuzdur. Bizim hiç kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok. Bizim öncelikle güvenliğimizi, vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamaya gereksinimimiz var.
Libya'daki krizi, Sudan'daki çatışmaları, Filistinli kardeşlerimizin çilesini anlıyoruz. Bir veba gibi yayılan Neonazi'ye göz yummuyoruz. Pazartesi günü Muhammed Mursi'nin vefatıyla demokrasi ölümüne sessiz kalmıyoruz. Meslektaşınız olan Merhum Cemal Kaşıkçı cinayetinin unutulmasına nasıl rıza göstermemişsek Mursinin dramının da unutturulmasına asla izin vermeyeceğiz.
Birleşmiş Milletlerin Mursinin şüpheli ölümünü muhakkak gündeme alacağına, sorumlulardan hesap soracağına inanıyorum.
Bir ülkede seçimle gelen ilk Cumhurbaşkanı 20-25 dakika can çekişiyor, orada en ufak bir müdahale yapılmıyor, ailesi vasiyetini yerine getirerek 'köyüne gömülmek istiyor' buna izin verilmeyerek, sadece ailesi ve avukatları cenazede bulunuyor.
Mısır'da Sisi denilen kişi böyle biridir, bir zalimdir ve demokrat değildir. Önemli olan bu dünyada haklıların yanında olanların nasıl davrandığıdır.
Bizlere hak, hukuk, özgürlük dersi verenler Mısır halkının yüzde 52 oyla seçtiği Cumhurbaşkanının darbe mahkemelerinde ölümüne sessiz kalsa da biz sessiz kalmayız
Uluslararası basında konunun üzerine cesaretle giderek, yeni utanç sahnelerinin yaşanmasının önüne geçmeliyiz.
Gazetecilik, hakikat arayışıdır. Her gazeteci bir arayış içindedir. Yalan ve manipülatif haberlere yer vermek, bireyin doğru haber alma hakkına da engeldir. İnandırıcılığını kaybetmiş bir medya anlayışının güven erozyonuna uğratır ve meslek grubuna bir yüktür. Biz basın yayın organlarının halk adına siyasetçileri denetlemesine, milletin çıkarları için gözcülük yapmasına asla karşı çıkmadık, çıkmıyoruz. Bilakis denetim aracı olması gereken medyanın bir tahakküm aracına, siyaseti kendi istekleri doğrultusunda biçimlendirme vasıtası haline dönüşmesine itiraz ediyoruz. Kibirli, yanlı, artlı niyetli gazetecilik anlayışına karşı çıkıyoruz. Ancak hakikatin tecellisi için, tek derdi iktidarı devirmek olanlara gazeteci gözüyle bakmıyoruz. Gerçeklerin ortaya çıkması için kimi zaman canı pahasına görev yapan basın emekçilerine saygımız sonsuzdur ancak hakikatin tecellisi için çalışmak yerine tek gayesi iktidarı devirmek olan muhteris bir siyasetçi gibi davrananlara da gazeteci gözüyle bakmıyoruz. Kalemini ve kamerasını terör örgütlerinin emrine verenler bizim nezdimizde asla gazeteci olamazlar. Bizi sık sık eleştirenlerin bilerek gözden kaçırdığı nokta işte burasıdır
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