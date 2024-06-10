Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği yoğun: İspanya ve İtalya'yı ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği kurban bayramı öncesinde hız kazanıyor. 12-13 Haziran’da, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in daveti üzerine İspanya'ya gidecek.

Gazze de ziyaretin önemli başlıklarından biri olacak. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana devam eden saldırılarının durdurulması, kalıcı ateşkesin sağlanması, insani yardımların ulaştırılması ve 2 devleti çözüm perspektifiyle barışa giden yolun açılması için atılabilecek adımlar istişare edilecek. Filistin devletini tanıyan Avrupa ülkelerinin başında gelen ispanya ile küresel çapta ortaya konulacak ortak çabalar da görüşülecek.

Ziyaretin gündeminde Türkiye-İspanya ilişkilerinin yanı sıra, Filistin meselesi de olacak. İkili 19 milyar dolar seviyesine ulaşan ortak ticaret hacminin artırılması için atılacak adımları değerlendirecek. Türkiye’nin Eurofighter Tayfun uçakları talebi de gündeme getirilecek.

ERDOĞAN G7 ZİRVESİ İÇİN İTALYA'YA ZİYARET GERÇEKLEŞTİRECEK

Gazze’de yaşananlar sadece, ispanya ziyaretinde değil, İtalya’da düzenlenecek G-7 zirvesinin de gündeminde olacak. İspanya’dan İtalya’ya geçecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderlerine, bölgede atılması gereken adımları anlatacak. Erdoğan’ın zirve marjında, devlet ve hükümet başkanlarıyla baş başa görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Erdoğan, temaslarına, kurban bayramı sonrasında da devam edecek.

9-11 TEMMUZ'DA NATO ZİRVESİNE KATILMASI BEKLENİYOR

6 Temmuz’da Türk Devletleri Teşkilatı’nın gayri resmi zirvesi için Şuşa'ya, 9 Temmuz’da ise NATO liderler zirvesi için ise Amerika Birleşik Devletlerine gitmesi bekleniyor. Washington’da gerçekleştirilecek NATO zirvesinde 2 buçuk yıla yaklaşan Rusya-Ukrayna savaşı ele alınacak. Savaşın sona erdirilmesi için yapılabilecekler görüşülecek. İttifakın yeni genel sekreteri de zirvede açıklanacak.

32 üyeli ittifakın en güçlü genel sekreter adayı ise Hollanda Başbakanı Mark Rutte geçtiğimiz mayıs ayında programlarının uyuşmaması nedeniyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden'ın baş başa görüşmesi gerçekleşmemişti. Zirve marjında, iki liderin görüşmesi bekleniyor.