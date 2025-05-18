Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Müzeler Günü" mesajı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 Mayıs Müzeler Günü mesajı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mayıs Müzeler Günü nedeniyle sosyal medya hesabından kutlama mesajı yayınladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 16:59 Güncelleme: 18.05.2025 - 16:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Müzeler Günü" mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyadan yayınladığı mesajda “Hızla Değişen Toplumlarda Müzelerin Geleceğiö temasıyla icra edilen Müzeler Günü’nü tebrik ediyorum. 'Müzekart GNS Kart' ile müze girişlerini ücretsiz hale getirdiğimiz gençlerimiz ve çocuklarımız başta olmak üzere, tüm vatandaşlarımı müzelerimizi ziyaret etmeye, zengin kültürel hazinelerimizi keşfetmeye davet ediyorum." ifadelerine yer verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçime gidileceğini açıkladı!
        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçime gidileceğini açıkladı!
        Beklenen haber geldi! Meteoroloji'den sıcaklık açıklaması!
        Beklenen haber geldi! Meteoroloji'den sıcaklık açıklaması!
        Fenerbahçe'den "dernek" açıklaması!
        Fenerbahçe'den "dernek" açıklaması!
        Yangın tatbikatı çelişkileri! Biri başka biri başka konuştu!
        Yangın tatbikatı çelişkileri! Biri başka biri başka konuştu!
        İngilizlerden flaş iddia: Ronaldo, Beşiktaş'a gidebilir!
        İngilizlerden flaş iddia: Ronaldo, Beşiktaş'a gidebilir!
        Galatasaray'da hedef 5. yıldız: İşte Buruk'un 11'i
        Galatasaray'da hedef 5. yıldız: İşte Buruk'un 11'i
        Putin'den "Ukrayna'da uzun vadeli barış" hedefi
        Putin'den "Ukrayna'da uzun vadeli barış" hedefi
        Papa 14. Leo için göreve başlama töreni
        Papa 14. Leo için göreve başlama töreni
        5 saniye kuralı gerçek mi?
        5 saniye kuralı gerçek mi?
        Genç kadının para karşılığında girdiği rol sonu oldu!
        Genç kadının para karşılığında girdiği rol sonu oldu!
        Hakkari'ye kayak merkezi geliyor
        Hakkari'ye kayak merkezi geliyor
        Trump Putin ile görüşecek
        Trump Putin ile görüşecek
        Meksika donanmasına ait gemi Brooklyn Köprüsü'ne çarptı
        Meksika donanmasına ait gemi Brooklyn Köprüsü'ne çarptı
        Parkinson'a karşı bakla uyarısı!
        Parkinson'a karşı bakla uyarısı!
        Biri destek oldu diğeri karşı çıktı
        Biri destek oldu diğeri karşı çıktı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Fem!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Fem!
        Kalbi 'yatay' doğdu, dünyada ikinci vaka!
        Kalbi 'yatay' doğdu, dünyada ikinci vaka!
        İşte Jose Mourinho'nun ilk 11'i!
        İşte Jose Mourinho'nun ilk 11'i!
        Bu adaya kadınların girmesi neden yasak?
        Bu adaya kadınların girmesi neden yasak?
        Gluten gerçekleri: Sağlık dostu mu, düşmanı mı?
        Gluten gerçekleri: Sağlık dostu mu, düşmanı mı?
        Habertürk Anasayfa