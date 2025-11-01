Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılış programına ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışına dair paylaşımında "Teşekkürler İstanbul" mesajı verirken, Bakan Murat Kurum ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'le bahçeyi gezerken çekilen fotoğrafları da paylaştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılış programına ilişkin paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kubbelerinde kutlu fethin yankıları duyulan; kıtaları, denizleri, gönülleri birleştiren İstanbul… Teşekkürler İstanbul!" ifadesini kullandı.
Paylaşımında Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılış programının yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'le millet bahçesini gezdiği anlara ait fotoğraflara da yer verdi.