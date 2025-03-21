CSO Ada Ankara'da 'Senfonik Metallica'

Dünya çapında 100 milyondan fazla albüm satışıyla tüm zamanların en büyük metal grubu Metallica’nın efsanevi müziği, şimdi CSO Ada Ankara'da bambaşka bir deneyimle dinleyicilerin karşısına çıkıyor. Şimdi ise şef Walter Proost’un liderliğinde Tribute Metallica ile senfonik orkestranın büyüsü rock grubunun enerjisiyle birleşiyor. Bu özel crossover prodüksiyonu daha önce yaşanmamış bir deneyime davet ediyor.

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Şef Walter Proost’un yönetiminde, Avrasya Filarmoni Orkestrası ve Metallica Tribute Band’in sahnede yer aldığı konserin solistliğini Geoffrey Vanderhaegen üstleniyor. Senfonik Metallica Konseri; 27 Mart 20.30’da Ziraat Bankası Ana Salon’da sanatseverlerle buluşacak.

1981’de Lars Ulrich ve James Hetfield tarafından kurulan Metallica, 2009’da Rock and Roll Hall of Fame’e adını yazdırdı. Tüm kıtalarda konser veren ilk grup olmayı başaran bu dev isim, müzik tarihine damgasını vurdu.