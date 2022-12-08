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Haberler Dünya Kupası 2022 Cristiano Ronaldo'dan tehdit açıklaması: Dış güçler tarafından... - Dünya Kupası haberleri

Cristiano Ronaldo'dan flaş paylaşım! "Dış güçler..."

Portekiz Milli Takımı'nın tartışılan ismi Cristiano Ronaldo, İsviçre maçında yedek kaldığı için teknik direktör Fernando Santos'u tehdit ettiği yönünde çıkan haberlere sosyal medyadan yaptığı paylaşımla cevap verdi.

Giriş: 08.12.2022 - 17:04 | Güncelleme: ABONE OL
Cristiano Ronaldo'dan tehdit açıklaması: Dış güçler tarafından... - Dünya Kupası haberleri

Portekiz'in 2022 Dünya Kupası'nda İsviçre ile oynadığı maçta yedek kalan Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

Portekiz basınında, hakkında teknik direktör Fernando Santos ile kavga ettiği yönünde haberler çıkan Cristiano Ronaldo: "Dış güçler tarafından parçalanamayacak kadar birbirine sıkı sıkıya bağlı bir grup. Herhangi bir düşmanın kendisini korkutmasına izin vermeyecek kadar cesur bir ulus. Hayali için sonuna kadar savaşacak, kelimenin tam anlamıyla bir ekip. Bize inanın." ifadesini kullandı.

Ronaldo'nun bu paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Portekiz'in Record gazetesi, Ronaldo'nun İsviçre maçında yedek kalacağını öğrenmesinin ardından teknik direktör Fernando Santos ile kavga ettiğini ve Santos'u kamptan ayrılmakta tehdit ettiğini yazmıştı.

Portekiz Futbol Federasyonu ise yaptığı açıklamada bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.

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