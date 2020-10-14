Covid-19 geçiren gençler dikkat!

Ceyda Erenoğlu cerenoglu@haberturk.com

Covid-19 enfeksiyonundan sonra kalp hastalıklarının profilinin değişim gösterdiği belirtiliyor. Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Şahin Kaplan, “Önceden kadın ve erkek hastalarımız çoğunlukla 40’lı yaşların üzerindeydi. Ancak Covid-19 virüsü görüldükten sonra hastalığı atlatan 20 yaş ve üzeri kadın ve erkekler de kalp hastalığı grubuna dahil oldu. Bu hastalar bize daha çok; Nefes darlığı, göğüs ağrısı, göğüste batma, erken yorulma ve tıkanma şikâyetleri ile başvuruyorlar” diyor. Kaplan, son dönemde Covid-19’un etkisiyle değişim gösteren kalp hastalıkları konusunda da bilgilendirmelerde bulunuyor.

KALP ZARI VE HÜCRELERİNE ZARAR VERİYOR

Prof. Dr. Şahin Kaplan, “Covid-19 özellikle akciğer sorunlarını tetiklemesi ile bilinse de kalp-damar sistemini de olumsuz etkiliyor. Son zamanlarda beyin hasarı yaptığına dair kanıtlar da bulunuyor. Virüs, vücutta kalpte, akciğerde ve damar yapısında bulunan ACE reseptörüne yapışıyor. Damarlara yapıştıktan sonra etkisini gösterip bulunduğu organlara zarar verebiliyor. Kalpte hem damarlara hem kalp hücrelerine hem de kalp zarına etki ederek hastalık oluşturmasının ve bir enfeksiyon hastalığı olmasının yanında enflamasyon da yapıyor. Bu da kalp zarına ve kalp hücrelerine zarar vererek hastada bahsedilen şikâyetleri oluşturuyor” diyerek devam ediyor; “Bazı hastalarımız Covid-19 geçirdikten sonra kalp yetmezliği sorunu yaşayıp ciddi derecede nefes darlığı çekiyor. Bu hastaların doğru tedavi ile yaklaşık 1-3 ay içinde nefes darlığı ve yorulma şikâyetlerinin önemli ölçüde azaldığını gözlemliyoruz.”

HEM PSİKOLOJİK HEM DE FİZYOLOJİK TEDAVİ UYGULANMALI

Covid-19 geçiren hastalar sadece fizyolojik olarak değil, psikolojik açıdan da sorun yaşayabiliyor. Hastalar doktora ‘yeniden hasta olacak mıyım’, ‘akciğerim ne kadar hasar gördü veya görecek’, ‘normal hayatıma devam edebilecek miyim’, ‘kolay yoruluyor olmam bu hastalığa mı bağlı’ gibi pek çok endişe ile başvuruyorlar. Prof. Dr. Şahin Kaplan, “Bu durumdaki hastalarımıza hem psikolojik hem de fizyolojik tedavi uyguluyor ve onları rahatlatmaya çalışıyoruz. Daha ileri seviye semptomları olan hastalar için ise bir psikiyatri uzmanı veya psikologdan destek alınmasını öneriyoruz” diyor.

TEDAVİ NASIL YAPILIYOR?

Covid-19 sonrasında kalp sorunları yaşayan hastaların tedavisi, semptom ve bulgulara göre gerçekleştiriliyor. Hastada kalp yetmezliği olması durumunda “kalp yetmezliği” ve “semptomatik kalp yetmezliği” tedavileri uygulanıyor. Damarsal bir problem bulunması durumunda ilaçla veya kateter ile damar açıcı tedavi uygulaması yapılıyor. Eğer “perikardit” adı verilen kalp zarının enfeksiyon veya enflamasyonu ile yine o bölgede su toplanması varsa ilaç tedavisi gerçekleştiriliyor. Tedaviden sonra ise hastalara rutin olarak EKG ve EKO takibi yaptırmaları öneriliyor.

COVİD-19 GEÇİRENLER KARDİYOLOJİ MUAYENESİ YAPTIRMALI

Covid-19 geçirmiş hastaların enfeksiyon geçirdikten sonraki 1’inci ve 6’ncı aylarda kalp muayenesi yaptırmaları öneriliyor. Bu kontrollerin, tedavide geç kalınmaması adına çok önemli olduğu belirtiliyor.