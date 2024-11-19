Çorum'da 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Çorum'da hakkında 'kasten öldürme' suçundan kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı
Giriş: 19.11.2024 - 01:04 Güncelleme: 19.11.2024 - 01:06
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentin farklı noktalarında şok denetim yapıldı.
AA'nın haberine göre; denetim sırasında, hakkında "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan Celal Ş. (40) yakalandı.
Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.
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