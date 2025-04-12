Çöp konteynerini böyle çaldılar

Çöp konteynerini kamyonete yükleyip çaldılar
Van'da kimliği belirsiz kişiler, belediyeye ait çöp konteynerini kamyonete yükleyip çaldı. Olay güvenlik kameralarına yansırken, İpekyolu Belediyesi yetkilileri savcılığa suç duyurusunda bulundu
Van'da kimliği belirsiz kişiler, çöp konteynerini kamyonete yükleyip çaldı. Şüpheliler güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, 26 Şubat'ta İpekyolu ilçesi Karşıyaka Mahallesi Rüzgarlı Sokak'ta meydana geldi..png
Çevre temizliği yapan belediye ekipleri, sokaktaki çöp konteynerinin çalındığını tespit etti.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen ekipler, konteynerin kimliği belirsiz kişiler tarafından kırmızı renkli açık kasa kamyonete yüklenerek götürüldüğünü belirledi..png
İpekyolu Belediyesi yetkilileri, görüntülerle birlikte olaya ilişkin Van Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu..png