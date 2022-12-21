Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Politika

Çocuklara yönelik istismarın önlenmesine ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulacak

TBMM çocuklara yönelik istismarı önlemek amacıyla harekete geçti. TBMM Genel Kurulunda, başta cinsel istismar olmak üzere çocuklara yönelik her türlü istismarın önlenmesi ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kararlaştırıldı

Giriş: 21.12.2022 - 19:45 | Güncelleme: ABONE OL
Çocuklara yönelik istismarın önlenmesine ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulacak
TBMM'den çocuk istismarına yönelik atılım
0:00 / 0:00
AA

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam ederken birleşime ara vererek, siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle bir araya geldi.

Birleşimi yeniden açan Bilgiç, siyasi parti gruplarının, başta cinsel istismar olmak üzere çocuklara yönelik her türlü istismarın önlenmesi ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması için önergelerini verdiklerini bildirdi.

Söz konusu komisyonun kapsamı hakkında bilgi veren Bilgiç, "Cinsel istismar başta olmak üzere çocuklara yönelik her türlü istismarın engellenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi, ayrıca çocukların temel hak ve özgürlüklerden en üst düzeyde yararlanmaları noktasında karşılaşılan sorunların tespit edilerek, bunlarla ilgili yeni çözüm önerilerinin belirlenmesine ilişkin olmak üzere bir araştırma komisyonu kurulması ortak olarak kararlaştırıldı." dedi.

Bilgiç, komisyonun kurulmasına ilişkin görüşmelerin TBMM Genel Kurulunda 3 Ocak Salı yapılması konusunda gruplar arasında mutabakat sağlandığını bildirdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Evde bakım sigortası geliyor
Evde bakım sigortası geliyor
CHP lideri Kılıçdaroğlu, şehit ailesini ziyaret etti
CHP lideri Kılıçdaroğlu, şehit ailesini ziyaret etti
Kadıköy'de direğe çarpan otomobil alev alev yandı
Kadıköy'de direğe çarpan otomobil alev alev yandı
İzmir açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.