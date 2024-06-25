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        Haberler Gündem İstanbul Çocuk parkında salıncak devrildi! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Çocuk parkında salıncak devrildi!

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul'daki bir çocuk parkında facianın eşiğinden dönüldü. Masal temalı parkta keloğlan heykeline bağlı salıncak devrildi. Salıncakta küçük kız ile ablası vardı. Dev heykelin altında kalan genç kız Show Haber'e konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2024 - 20:55 Güncelleme: 25.06.2024 - 20:55
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        Çocuk parkında salıncak devrildi!
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        Olay, İstanbul'da meydana geldi.

        İstanbul'daki bir çocuk parkında facianın eşiğinden dönüldü.

        Masal temalı parkta keloğlan heykeline bağlı salıncak devrildi.

        Salıncakta küçük kız ile ablası vardı.

        Dev heykelin altında kalan genç kız Show Haber'e konuştu.

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