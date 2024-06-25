Çocuk parkında salıncak devrildi!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul'daki bir çocuk parkında facianın eşiğinden dönüldü. Masal temalı parkta keloğlan heykeline bağlı salıncak devrildi. Salıncakta küçük kız ile ablası vardı. Dev heykelin altında kalan genç kız Show Haber'e konuştu.
Giriş: 25.06.2024 - 20:55 Güncelleme: 25.06.2024 - 20:55
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
İstanbul'daki bir çocuk parkında facianın eşiğinden dönüldü.
Masal temalı parkta keloğlan heykeline bağlı salıncak devrildi.
Salıncakta küçük kız ile ablası vardı.
Dev heykelin altında kalan genç kız Show Haber'e konuştu.
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