Coco star nasıl yapılır? Coco star tarifi

Coco star nasıl yapılır? Bazı söylentilere göre orijinal yediğimiz coco starda beyazlatılmış havuç kullanılmaktadır. Biz evde nasıl Hindistan ceviziyle yemeği çok sevdiğimiz coco star nasıl yapılır ona bakalım.

Coco Star Malzemeler:

1 çay bardağı süt

2 poşet krem şanti

1 yemek kaşığı pudra şekeri

250 gr Hindistan cevizi

240 gr sütlü çikolata

Coco Star Yapılışı: