ÇİMSA ÇBK Mersin - Emlak Konut: 85-64 (MAÇ SONUCU)

Edirne Yeni Kapalı Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonunda zafere ÇİMSA ÇBK Mersin ulaştı.

ÇBK Mersin, finalde karşı karşıya geldiği Emlak Konut'u 85-64 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

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ÇBK MERSİN, İKİNCİ KEZ ŞAMPİYON! ÇİMSA ÇBK Mersin, Kadınlar Türkiye Kupası'nı ikinci kez müzesine götürdü. Mersin temsilcisi, organizasyondaki ilk şampiyonluğunu 2022 yılında elde etti. ÇBK Mersin, o yıl Fenerbahçe'yi finalde 71-58 yenerek kupanın sahibi oldu. REKLAM ÇİMSA ÇBK Mersin, 2024'te oynanan finalde ise sarı-lacivertli ekibe 79-76 mağlup olarak ikincilikle yetindi. Mersin, 2025'te ise finalde Emlak Konut'u mağlup ederek dev kupadaki 3. finalinde 2. şampiyonluğunu elde etti. Emlak Konut ise Türkiye Kupası'ndaki ilk finalinde ikincilikle yetindi.

Salon: Edirne Yeni Kapalı Hakemler: Tolga Akkuşoğlu, Turgut Işık, Hüseyin Çamcı ÇİMSA ÇBK Mersin: Anderson 13, Johannes 11, Carleton 16, Howard 14, McCovan 22, Asena Yalçın, Sinem Ataş 6, Pelin Derya Bilgiç 3, Derin Yaya Emlak Konut: Thomas 8, Sehernaz Çidal 3, Parks 8, Macaulay 17, Ndour 17, Gamze Takmaz 2, İnci Güçlü, Berfin Sertoğlu 7, Ceren Akpınar 2 1. Periyot: 27-13 Devre: 50-31 3. Periyot: 74-46 KUPA TAKDİM EDİLDİ Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Emlak Konut'u 85-64 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan ÇİMSA ÇBK Mersin'e kupası takdim edildi. Edirne Yeni Kapalı Spor Salonu'ndaki finalin ardından kupa seremonisi düzenlendi.

Törende ilk olarak Emlak Konut'a ikincilik şilti verildi. Organizasyonda 2022'nin ardından ikinci kez şampiyonluk yaşayan ÇBK Mersin'in oyuncuları ile teknik ekibine madalyalarını Edirne Valisi Yunus Sezer ile Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Gülşah Akkaya takdim etti. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile Edirne Valisi Sezer, Kadınlar Türkiye Kupası'nı ÇİMSA ÇBK Mersin'in kaptanı Asena Yalçın'a verdi. Kaptan Asena ile Sinem Ataş'ın kupayı beraber havaya kaldırmasının ardından ÇBK Mersinli oyuncular büyük sevinç yaşadı. FİNALİN MVP'Sİ MCCOWAN ÇİMSA ÇBK Mersin'in ABD'li pivotu Teaira McCowan, ING Kadınlar Türkiye Kupası finalinin En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi.

Emlak Konut ile oynanan final maçında 22 sayı kaydederek en skorer isim olan McCowan, Mersin temsilcisinin şampiyonluğa ulaşmasında önemli rol oynadı. ABD'li basketbolcu ödülünü TBF Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Çağlar Ökten'den aldı.