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        Haberler Gündem Çevre Çiğli tesisi 4. fazında sona gelindi | Son dakika haberleri

        Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin 4. fazında sona gelindi

        İzmir'deki Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin kapasitesini artıracak 4. fazın yapım çalışmalarında son aşamaya gelindi. Nisan ayı sonunda hizmete alınması hedeflenen tesiste yürütülen çalışmaları inceleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Körfez'in temizlenmesi için kent tarihinin en büyük yatırımlarını yapıyoruz. Körfez temizlenene kadar durmayacağız" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2025 - 11:08 Güncelleme: 01.03.2025 - 11:09
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        Çiğli tesisi 4. fazında sona gelindi
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        İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kentin arıtma yükünü üstlenen Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde sona yaklaşılan 4. fazın imalat çalışmalarını yerinde inceledi.

        İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Atilla Hakan Özel ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı İlknur Kesercioğlu mevcut durum ve yürütülen çalışmalar hakkında Başkan Tugay'a sunum yaptı. Tesiste mekanik ve elektronik işlerin devam ettiği bildirildi.

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        İzmir Körfezi'nin temizlenmesi için tarihi yatırımlar yaptıklarının altını çizen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Bu yıl sadece Körfez temizliği ve altyapı için bütçemizden 9 milyar lira gibi bir kaynak ayırdık. 3 fazdan oluşan Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'ndeki bakım ve yenileme çalışmalarını tamamladık. 4'üncü faz inşaatında ise yüzde 90 seviyesine geldik. Yeni ünitenin de hizmete alınmasıyla Türkiye’nin en büyük arıtma tesisine sahip kent unvanı yeniden İzmir’e ait olacak. Mart ayı sonunda tesiste test aşamasına geçeceğiz. Nisan ayı sonunda da tesisimizi açmayı planlıyoruz. Körfez’de kent tarihinin en büyük dip tarama çalışmasını başlattık. Kendi kaynaklarımızla yaptığımız bu çalışmalara devam edecek, Körfez tamamen temizlenene kadar durmayacağız" dedi.

        4. fazın, Büyük Kanal Projesi kapsamında 3 faz olarak inşa edilen ve İzmir'e 2000 yılından beri kesintisiz hizmet veren Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin orta ve uzun vadede kapasitesinin yetersiz kalmaması, bakım onarım faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için inşa edildiği belirtildi.

        Yeni fazın devreye girmesi ile birlikte tesisin arıtma kapasitesi yüzde 36 oranında artarak günlük 605 bin metreküpten 820 bin 800 metreküpe çıkacak. Nisan ayında tamamlanacak 4. faz ile birlikte Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin, alanında Türkiye'nin en büyük arıtma tesisi unvanını kazanacağı ifade edildi.

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