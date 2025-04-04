CHP Sözcüsü, İmamoğlu'nu ziyaret etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yücel, yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında tutuklanan ve görevlerinden uzaklaştırılan İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe, Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan ile cezaevinde görüştü.

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Ziyaretin ardından cezaevi önünde basın mensuplarına açıklama yapan Yücel, görüştüğü tutukluların durumunun iyi olduğunu söyledi.Sağlık sorunları yaşayan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ile görüşemediğini belirten Yücel, İBBye yönelik soruşturmalarda tutuklananların cezaevinden çok daha güçlü şekilde çıkacağını ifade etti.

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Operasyonun yapıldığı günün, hukuk ve siyaset tarihine kara leke olarak geçtiğini öne süren Yücel, "19 Mart tarihi aynı zamanda bir uyanışın da tarihi. Hepimiz biliyoruz ki bu ülkede hiçbir şey 19 Marttan öncesi gibi olmayacaktır." dedi.

"MİLLETİMİZİN ARZU ETTİĞİ GELECEĞİ HAZIRLAYACAK BİR KURULTAY GEÇİRECEĞİNE OLAN İNANCIM TAM"

Deniz Yücel, şunları kaydetti:

"Partimizin bu hafta birleştirici, kapsayıcı, bütünleştirici bir kurultay süreciyle milletimizin arzu ettiği geleceği hazırlayacak bir kurultay geçireceğine olan inancım tamdır. Ülkemizin bu zor günlerinde milletimizin umudunu yitirmeden geleceğe ümitle bakmasını diliyorum. Hak, hukuk ve adalet mücadelemizin 86 milyon insanımızın her bir ferdinde olduğuna inandığım, Hak yemem, hakkımı da yedirmem. bilinciyle, bu inançla milletçe, milletin iradesine ve milletin egemenliğine sahip çıkmaya devam edeceğiz."

Yücel'e, ziyaretinde ve basın açıklamasında CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan eşlik etti.