İMAMOĞLU'NDAN CEZAEVİNDE PAYLAŞIM

Ön seçimde 15 milyon kişinin oy kullandığını kaydeden Ekrem İmamoğlu'nun ise sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"Silivri Cezaevi’nden beni çok mutlu eden bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partimizin Cumhurbaşkanlığı önseçiminde rekor düzeyde bir katılım gerçekleşti. 15 milyon vatandaşımız oy kullandı."