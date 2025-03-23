Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem CHP ön seçiminde kaç kişi oy kullandı? CHP seçim sonuçları 2025 açıklandı mı? CHP Cumhurbaşkanı adayı belirleme seçiminde oy kullanan kişi sayısı

        CHP ön seçim sonuçları 2025: CHP ön seçiminde kaç kişi oy kullandı?

        CHP'de cumhurbaşkanı adayını belirlemek için gerçekleştirilen ön seçimde oy verme işlemi tamamlandı. Parti üyelerinin yanı sıra, üye olmayan seçmenlerin de 'Dayanışma Sandığı' aracılığıyla oy kullanabildiği seçimde, kaç kişinin oy verdiği merak konusu oldu. Peki, CHP ön seçim sonuçları 2025 açıklandı mı? CHP ön seçiminde toplam kaç kişi oy kullandı? İşte sürece dair son gelişmeler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2025 - 22:10 Güncelleme: 23.03.2025 - 23:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için düzenlediği ön seçimde sandıklar kapandı, oy sayım süreci başladı. Seçimde CHP üyelerinin yanı sıra, destek vermek isteyen vatandaşlar da ‘Dayanışma Sandığı’nda oy kullandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından konuyla ilgili açıklamalarda bulunuyor. Peki, CHP ön seçiminde toplam kaç kişi oy kullandı? İşte oy sayımıyla ilgili son bilgiler…

        • 2

          CHP ÖN SEÇİMDE KAÇ KİŞİ OY KULLANDI?

          CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından açıklamalarda bulunuyor. Özel, bugün yapılan ön seçimde "İmamoğlu'na verilen oy 14 milyon 850 binin üzerindedir." dedi. Özel, dayanışma sandıklarında kullanılan oyun ise 13 milyon 211 bin olduğunu aktardı.

        • 3

          OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ

          CHP'nin gün boyunca süren Cumhurbaşkanı adayı ön seçiminde saat 19.00 itibarıyla oy verme işlemi sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından parti görevlileri oy sayımına başladı.

        • 4

          İMAMOĞLU'NDAN CEZAEVİNDE PAYLAŞIM

          Ön seçimde 15 milyon kişinin oy kullandığını kaydeden Ekrem İmamoğlu'nun ise sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

          "Silivri Cezaevi’nden beni çok mutlu eden bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partimizin Cumhurbaşkanlığı önseçiminde rekor düzeyde bir katılım gerçekleşti. 15 milyon vatandaşımız oy kullandı."

        • 5
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı
        Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı
        SPK'dan Borsa İstanbul için önlemler
        SPK'dan Borsa İstanbul için önlemler
        Mehmet Şimşek: Görevimizin başındayız
        Mehmet Şimşek: Görevimizin başındayız
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        CHP'de ön seçim günü
        CHP'de ön seçim günü
        Bakan Tunç: Soruşturma devam etmektedir
        Bakan Tunç: Soruşturma devam etmektedir
        Ekrem İmamoğlu tutuklandı
        Ekrem İmamoğlu tutuklandı
        Şişli Belediye Başkanı tutuklandı
        Şişli Belediye Başkanı tutuklandı
        Milliler, A Ligi’nde ilk kez mücadele edecek!
        Milliler, A Ligi’nde ilk kez mücadele edecek!
        Dilmen'den Montella'ya övgü: Ne yapacak adam daha!
        Dilmen'den Montella'ya övgü: Ne yapacak adam daha!
        Bizim Çocuklar, A Ligi'nde!
        Bizim Çocuklar, A Ligi'nde!
        Kızı katili oldu
        Kızı katili oldu
        Szoboszlai'yi susturdu!
        Szoboszlai'yi susturdu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        TCMB ile bankalar arasında olağanüstü toplantı
        TCMB ile bankalar arasında olağanüstü toplantı
        Bayram ikramiyesi 3000 TL olarak yatırılacak
        Bayram ikramiyesi 3000 TL olarak yatırılacak
        Oyuncu yapan fotoğraf
        Oyuncu yapan fotoğraf
        Uzayın karanlık okyanusları...
        Uzayın karanlık okyanusları...
        Kabine toplanıyor: İBB'deki soruşturma süreci masada
        Kabine toplanıyor: İBB'deki soruşturma süreci masada
        "Ünlü olmak istemedim"
        "Ünlü olmak istemedim"
        Habertürk Anasayfa