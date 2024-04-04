CHP Lideri Özgür Özel memleketi Manisa'da hemşehrilerine hitap etti

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Memleketi Manisa'da hemşerilerine seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Manisa yüzde 60, İzmir'den Manisa'ya meltem değil Manisa'dan İzmir'e karayel esmiş. Ben buna emek veren il başkanımın şahsında tüm ilçe başkanlarıma, il, ilçe yöneticilerime, bu görevi geçmişte yapanlara, kadın gençlik kollarına, partinin neferi olarak Atatürk'ün baba evinin bugüne kadar bacasını tüttürenlere, çayını demleyenlere teşekkür ediyorum.

"BU BİRLİKTELİĞİ MANİSALILAR GÖRDÜ"

40-50 yıl iktidarda değiliz ama bir aradayız. Bu birlikteliği Manisa'lılar gördü. Tayin yaptıramazlar, terfi yaptıramazlar, ihale zaten almazlar. Bu partinin üyesi olunca hiçbir işleri görülmez ama bir yere de gitmezler. Bu insanlara güvendiler ve Manisa siyasi tarihte görülmeyen başarıyı elde etti. Sadece iki seçim önce sıfır belediyemiz vardı aynı kanunlarla. Çoğunda hiç belediye meclisimiz yoktu. Büyükşehirde sadece 7 belediye meclis üyemiz vardı. Bugün 14 ilçede seçimleri kazandık.

REKLAM "CHP TÜRKİYE'NİN BİRİNCİ PARTİSİDİR" Bütün Manisalılara hangi siyasi görüşten olursa olsun, yüzde 60 oyla bu güveni telkin eden Manisalılara teşekkür ediyorum. Ekmeği ile suyuyla büyüdüğüm bu memlekette şunu ilan etmek durumundayım, CHP 1977 yılından sonra ilk kez yüzde 38 oy oranı ile Türkiye'nin birinci partisidir. "EN BÜYÜK SOSYAL DEMOKRAT PARTİ" 14 büyükşehiri kazanan, en yakın takipçisi partiye 11 belediye fark atan ve oylarını 10 ay önceki seçime göre 3 milyon 600 bin artırarak, bu seçimlerde Türkiye'nin birinci partisi olan, Avrupa'nın en büyük sosyal demokrat partisi olan, Türkiye'nin değil dünyanın en çok belediyeye sahip sosyal demokrat partisi olan CHP'ye hayırlı olsun.

"BU SEÇİMİN KAYBEDENİ YOKTUR" 58 genç belediye başkanımızla neredeyse tamamı gençlik kollarından geliyor. Geçen seçimlere göre sayıları 3 katın üzerine artan 35 kadın belediye başkanımızla CHP rakiplerinden kurucusunun Cumhuriyet'i emanet ettiği gençlere ve siyasete önünü açıp seçme ve seçilme hakkını verdiği kadınlara sarılan CHP diğer rakiplerinden gençleriyle, kadınlarıyla, birikimiyle, liyakatleriyle ayrışmıştır, her birisini tebrik ediyorum. Bu seçimin kazananı 85 milyondur, kaybedeni yoktur. "BU BİR ZAFER SEÇİMİDİR" Bu seçim yok sayılanların hesaba katılmayanların kazandığı seçimdir. Emeklilerin, esnafların, çiftçilerin, atanmayan öğretmenlerin, staj mağdurlarının, kademeli emeklilik bekleyenlerin, bu seçim kimsenin görmediği sessizlerin büyük ses yükselttiği bir zafer seçimidir.