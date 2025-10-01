Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem CHP Genel Başkanı Özel'den 'KAAN' açıklaması | SON DAKİKA HABERİ

        CHP Genel Başkanı Özel'den 'KAAN' açıklaması

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Milli Muharip Uçak KAAN'a ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Özel paylaşımında, "KAAN'ımız gücünü dışarıdan değil, milletimizden almaktadır. Biz de sonuna kadar KAAN'ın arkasındayız" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 11:40 Güncelleme: 01.10.2025 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP lideri Özel'den 'KAAN' açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Milli Muharip Uçak KAAN'a ilişkin açıklamada bulundu.

        AA'daki habere göre Özel yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

        "1973'te başlayan büyük yolculuk, engeller ve zorluklarla dolu ama kritik hedefe ulaşmada Türk mühendisine ve işçisine güvenimiz tam. KAAN'ımız gücünü dışarıdan değil, milletimizden almaktadır. Milli gururumuz KAAN fotoğrafta bizim arkamızda, biz de sonuna kadar KAAN'ın arkasındayız."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #CHP
        #Özgür Özel
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan Harvard açıklaması: Anlaşmaya yakınız
        Trump'tan Harvard açıklaması: Anlaşmaya yakınız
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Ünlü oyuncular tanık olarak dinleniyor
        Ünlü oyuncular tanık olarak dinleniyor
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        ABD'de federal hükümet resmen kapandı
        ABD'de federal hükümet resmen kapandı
        Enflasyon ile faiz farkı işçiyi üzdü
        Enflasyon ile faiz farkı işçiyi üzdü
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri
        Habertürk Anasayfa