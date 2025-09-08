CHP'de “kayyum nöbeti” başlıyor

Cumhuriyet Halk Partisi’nde bir yandan İstanbul’daki gelişmeler takip ediliyor. Bir yandan da gözler 15 Eylül’de görülecek 4-5 Kasım 2023 tarihindeki 38. Olağan Kurultay'ın iptaline ilişkin davada olacak.

Kayyum veya mutlak butlan kararına karşın partinin gençlik kolları ve MYK üyeleri genel merkezden ayrılmayacak.

"PARTİYE KAYYUM ATANIRSA BURADAN ÇIKMAYIZ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel İstanbul’da yaşanan gelişmeleri genel merkezden takip etti. Kurmaylarından, 15 Eylül’de görülecek kurultay iptal davası işaret edildi. CHP'li kaynaklar, "Partiye kayyum atanırsa buradan çıkmayız her halükarda hem hukuki hem de fiziki olarak direniriz" değerlendirmesinde bulundu.

PARTİ YÖNETİMİNDEN KILIÇDAROĞLU’NA TEPKİ

Parti yönetimi Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na da tepkili. Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla yeniden göreve gelmesi halinde, tıpkı Gürsel Tekin gibi genel merkeze geleceğini ifade etti. CHP’li kurmaylar, "Kemal beyin şu ana kadar tavrı bunu gösteriyor. Bir açıklama yapmaz mı insan." ifadelerini kullandı.

“SEÇİM YAPSANIZ ÖZGÜR ÖZEL SEÇİLİR”

İl, ilçe ve kurultay delegelerinin Özgür Özel’in yanında yer aldığını savunan CHP’li kurmaylar, “Kaç tane kurultay yapılırsa yapılsın Özgür Özel yeniden genel başkan seçilir" diye konuştu.