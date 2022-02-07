Chiquinho, GZT Giresunspor’da

Çotanaklar, iki gün önce Türkiye’ye getirdiği 26 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar Benfica’dan kiraladı. Giresunspor Kulübü'nden Chiquinho transferiyle ilgili yapılan açıklamada, “GZT Giresunspor'umuz Portekiz Süper Lig takımı Benfica'dan 26 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Chiquinho'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Kendisine Giresunspor ailesine hoş geldin diyor, çotanak armalı forma ile başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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