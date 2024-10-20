Cher ve Dua Lipa'nın sahnede sürpriz buluşması

Açılışı siyah deri bir elbisesiyle tek başına yapan Dua Lipa'ya 1998'in ikonik parçasını seslendirmek üzere Cher de katıldı ve el ele tutuşarak şarkıyı seslendirdiler.

Dua Lipa, Spotify'da aylık 65 milyondan fazla dinlenmeyle sahnenin en büyük isimlerinden biri olarak yeni neslin Cher'i olarak kabul ediliyor. Bu arada, bu yıl en iyi şarkılarından oluşan bir derleme albüm çıkaran Cher, 11 milyondan fazla dinleme sayısına ulaştı.