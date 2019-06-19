İngiliz basını, Beşiktaş’ta sergilediği müthiş performansın ardından rekor transfer ücretiyle Everton’a giden Cenk Tosun’un Borussia Dortmund’un gündeminde olduğunu iddia etti.

Bundesliga ekibinin, Premier Lig’de Everton formasıyla çıktığı toplam 43 karşılaşmada 9 gol ve 3 asistlik bir performans

ortaya koyan 28 yaşındaki milli forvet için düğmeye bastığı kaydedildi. Kulübüyle ayrılmanın eşiğinde olduğu öğrenilen Cenk için Dortmund’un yanı sıra bir başka Alman temsilcisi Schalke’nin de ilgilendiği belirtiliyor.