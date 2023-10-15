Cemal Hünal: Senaryoyu okuyunca duygulandım

“ÇOK ŞANSLI BİR KARİYERİM OLDU”

'Son Akşam Yemeği'nde aşçıbaşı Ahir Usta karakterini canlandıran usta sanatçı Engin Şenkan ile sahneleri olan Cemal Hünal, sözlerine şöyle devam etti: Set ortamı olağanüstüydü. Dekora gösterilen önem, kostümler, tarihi gerçekliğe uymak için gösterilen çaba… Gerçekten giydiğim en iyi üniformaydı. Üzerime öyle bir oturdu ki kostümü dikenlerin ellerinden öpmek istiyorum. Çok güzel bir çalışma ortamıydı. Engin Şenkan’la beraber çalışmak çok kıymetli bir deneyimdi. Çok şanslı bir kariyerim oldu. Tuncel Kurtiz, Nur Sürer, Çetin Tekindor, Yılmaz Gruda ve şimdi de Engin Hocayla oynadım. Gerçekten şanslıyım.