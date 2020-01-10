Çebi'den Cenk Tosun açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, düzenlediği basın toplantısında transferle ilgili açıklamalar yaptı.

Çebi, eski oyuncuları Cenk Tosun'la ilgili gelen soruya, "Cenk Tosun'un gündeme geldiği doğru. TFF'nin çok ağır hareket etmesi nedeniyle cevap alamadık. Bu yüzden Cenk'e bir cevap veremedik. Cenk başka takıma giderse çok üzülürüz" diye cevap verdi.