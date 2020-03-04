27. İstanbul Caz Festivali bu yıl 27 Haziran-14 Temmuz arasında iki Grammy ödüllü Gregory Porter’dan indie rock grubu Foals’a, Kardeş Türküler’den TRT İstanbul Radyosu Caz Orkestrası’na, yıldız isimlerden yeni keşiflere 250’den fazla sanatçıyı 25 farklı mekanda müzikseverlerle buluşturacak.

HABERTURK.COM



İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 23 yıldır Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleştirilen İstanbul Caz Festivali, bir kez daha güncel müziğin en iyi ve en yeni örnekleriyle müzikseverlerle buluşacak. Bu yıl 27 Haziran-14 Temmuz arasında gerçekleştirilecek festival yıldız isimlerden yeni keşiflere sayıları 250’yi aşan yerli ve yabancı sanatçıyı İstanbul’un 25 mekânında ağırlayacak.

Festival programı Beyoğlu Asmalımescit’teki Orni’de düzenlenen bir basın toplantısıyla açıklandı. Toplantıda konuşan İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, kültür ve sanat etkinliklerine katılımı artırmanın, kolaylaştırmanın, çeşitlendirmenin, İKSV’nin öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirtip ekledi: “İstanbul’un dört bir yanında düzenlediğimiz Parklarda Caz etkinliklerine tüm İstanbulluları bekliyoruz.”

İKSV Genel Müdürü Görgün Taner ve İstanbul Caz Festivali Direktörü Harun İzer

İstanbul Caz Festivali Direktörü Harun İzer’in açıkladığı festival programında dünyanın dört bir yanında birbirinden değerli müzisyenler yer alıyor. İşte bilet satışları 14 Mart Cumartesi günü saat 10.30’da başlayacak olan 27. İstanbul Caz Festivali’nin programı:

FESTİVAL PROGRAMI





Gregory Porter









Derin ve yoğun sesiyle sahneye çıktığı anda havayı değiştirip, ortamı ısıtan bir isim Gregory Porter. Kusursuz vokal tekniğinde sadece caz değil soul ve gospel türlerinin de etkisini yakalamak mümkün. İki Grammy ödüllü Gregory Porter 7 Temmuz’da Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnede olacak.

Foals

22 Temmuz Çarşamba 20.00, Volkswagen Arena

Foals

Indie rock müziğin sıkı isimlerinden, Coachella, Glastonbury ve Roskilde gibi birçok festivalde sahne alan Foals, sahne enerjisiyle kendine hayran bırakıyor. Heyecanlarının kaynağını “Her konseri son konserimiz gibi çalmak” sözleriyle anlatan ekip festivalin kapanışını yaparken yazın unutulmaz gecelerinden biri yaşanacak.

A MoodSwing Reunion

14 Temmuz Salı 21.00, Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Joshua Redman – Brad Mehldau – Christian Mcbride - Brian Blade

A MoodSwing Reunion

Bir dönem caz müziği enstrümanlarıyla tanımlayan 4 isim saksofonda Joshua Redman, piyanoda Brad Mehldau, basçı Christian Mcbride ve davulcu Brian Blade. Her biri müzik kariyerinde tepe noktada yer alan 4 isim eşine zor rastlanacak bir konserle sahnede olacak.

Red Baraat

27 Haziran Cumartesi Kadıköy Fenerbahçe Parkı, 28 Haziran Pazar Bebek Parkı’nın yanı sıra 4 Temmuz Cumartesi Beylikdüzü Yaşam Vadisi ve 5 Temmuz Pazar Maçka Parkı’nda ücretsiz olarak gerçekleştirilecek Parklarda Caz konserlerinde Red Baraat, YĪN YĪN gibi gruplar müzik severlerle buluşacak.





Barbaros Erköse

29 Haziran Pazartesi 21.00, Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi

Festival Ödül Gecesi

İstanbul Caz Festivali, Yaşam Boyu Başarı Ödülleri bu yıl TRT İstanbul Radyosu Caz Orkestrası’nın en eski vokallerinden Atakan Ünüvar ile eşsiz stiliyle klarnet sanatçısı Barbaros Erköse’ye verilecek. Bu gecede, şapkalar bir kere daha caz müziğin ustaları için çıkarılacak.

TRT İstanbul Radyosu Caz Orkestrası

30 Haziran Salı 21.00, Sultan Park – Swissôtel The Bosphorus

TRT İstanbul Radyosu Caz Orkestrası feat. Ece Göksu, Eda And, Selen Gülün, Sibel Köse

Gecede,doğaçlama yeteneğiyle öne çıkan yorumcu Sibel Köse, besteci, piyanist, vokalist Selen Gülün ile kuşağının iki genç ve başarılı temsilcisi piyanist ve güçlü vokaliyle dikkatleri çeken Ece Göksu ile caz piyanisti ve besteci Eda And da sahnede olacak. Sahnede toplam 22 müzisyen yer alacak.





Mare Nostrum

1 Temmuz Çarşamba 20.00, Sultan Park – Swissôtel The Bosphorus

FRESU ● GALLIANO ● LUNDGREN ● Mare Nostrum / Coşkun Turhan Quartet

Her biri kendi enstrümanında usta 3 isminden: Piyanoda Nordik soundunu Avrupa Caz standartlarıyla ustalıkla birleştiren Jan Lundgren, akordiyonda güçlü ve öncü stiliyle Richard Galliano ve trompette Sardunya’dan beslenen Akdeniz sounduyla Paolo Fresu’nun oluşan Mare Nostrum projesi sahnede olacak.

Baba Zula

1 Temmuz Çarşamba 21.00, Şişhane: Baba Zula, Ayyuka, Elektro Hafız ve çeşitli sanatçılar

2 Temmuz Perşembe 19.00, Kadıköy Moda: Can Güngör, Sandman Project, Make Mama Proud ve çeşitli sanatçılar

İstanbul Caz Festivali’nin dört gözle beklenen programlarından biri Gece Gezmesi 5 yıldır dinleyiciyle Anadolu Yakası’nda buluşan program, bu sene iki gece takip edilecek, üstelik bu gecelerden biri Avrupa Yakası’nda, Şişhane’de gerçekleşecek. Gece Gezmesi’nin Şişhane rotasında yer alan Maestro Donizetti Jazz Club, Salon İKSV ve Orni’de takip edilecek ilk gece programında BaBaZuLa, Ayyuka, Yasak Helva, Elektro Hafız, Duble Salih ve daha fazlası yer alıyor. 2 Temmuz akşamıysa Gece Gezmesi’nin çıkış noktası da olan Kadıköy Moda sınırlarında mekik dokumaya devam edilecek. Can Güngör, Sandman Project, Make Mama Proud gibi isimlerin sahne alacağı, güncel rock, elektronik müzik ve caz müzisyenlerinden harekeli ve enerjisi yüksek bir geceye tanıklık edilecek.

Kardeş Türküler

3 Temmuz Cuma 21.00, UNIQ Hall

Kardeş Türküler ve konuklar Elina Duni & Harris Lambrakis

Kardeş Türküler, tüm zenginliklerden beslenen müziği ve kendi tanımıyla “çokkültürlü bir coğrafyada kardeşlik içinde bir arada yaşama umudu”yla festivale geliyor. Gruba Yunanistan’dan neyzen Harris Lambrakis ile Arnavut besteci ve şarkıcı Elina Duni, cazı yerel motifleriyle bezedikleri müzikleriyle eşlik edecek.





Kutiman Orchestra

4 Temmuz Cumartesi 16.30, Beykoz Kundura

Kutiman Orchestra // Emma-Jean Thackray // Seda Erciyes & JmH

Gecenin yıldız ismi, festivalde durmadan dans edilecek gecelerden birine tanıklık edeceğimiz bir performansla Kutiman olacak. Yeni İngiliz Cazı’nın temsilcilerinden Emma-Jean Thackray ise gecenin diğer ismi. Ana sahnedeki programın ilk performansı ise hip hop, soul ve caz müzikten ilham alan ritmik müzikleri ile Seda Erciyes & JmH ekibi olacak.

Enrico Pieranunzi

6 Temmuz Pazartesi 21.00, Venedik Sarayı Bahçesi

Enrico Pieranunzi Trio “Fellini Jazz”

‘Rönesans’ı parmaklarıyla getiren müzisyen’ olarak tanımlanan 70 yaşındaki piyanist Enrico Pieranunzi, davulda Mauro Beggio ve kontrbasta Luca Bulgarelli’yle birlikte 100. doğum yıldönümünde Fellini filmlerinin unutulmaz müziklerinden oluşan repertuvarıyla festivalin unutulmaz gecelerinden birinde sahnede olacak.

Matthew Halsall & The Gondwana Orchestra

7 Temmuz Salı 19.00, Cemal Reşit Rey Konser Salonu

Matthew Halsall & The Gondwana Orchestra

Manchester kökenli müzisyen Matthew Halsall’un trompetnin tonu, insanın içini yumuşatan ve beklenmedik bir sakinlik hissi veren yaz yağmuru gibi… Onu ve kurduğu plak şirketiyle aynı ismi taşıyan ekibi The Gondwana Orchestra’yı dinlemek İstanbul Caz Festivali’nin ender anlarından biri olacak.

8 Temmuz Çarşamba 20.00, Arter

Aura: Musing Orkestrası (Yöneten: Şevket Akıncı)

Şevket Akıncı’nın proje şefliğindeki bu etkinlik kolektif bir çabanın ürünü olduğu kadar, rastlantılara da açık olacak. 40 müzisyen, Arter’in dört bir yanına yayılarak katılımcıları müziğin parçası olmaya davet ediyor.

10 Temmuz Cuma 22.00, Salon İKSV

Barbaros Erköse Gecesi

Aileden gelen müzisyenliğin kılcal damarlarına kadar yerleştiği müzisyenlerden Barbaros Erköse. Bu gecede, Festivalin bu yıl Yaşam Boyu Başarı Ödülü sunduğu Erköse, Anadolu’nun cazı sayılabilecek geleneksel Roman havalarını yorumladığı ekibiyle sahnede olacak.

Caz Vapuru

11 Temmuz Cumartesi, Caz Vapuru

Matine 11.00 // Suare 17.00, Kabataş İskelesi

Kabataş – Anadolu Kavağı – Kabataş

İstanbul Caz Festivali dinleyicisiyle uzun bir süre sonra geçen yıl tekrar buluşan Caz Vapuru, bu yıl da İstanbul Boğazı’nı denizden turlayarak, ferah bir müzik deneyimi yaşamak isteyen yolcularını bekliyor. Caz Vapuru bu tek değil; matine ve suare olmak üzere iki kez seferde olacak!

John Pizzarelli Trio

12 Temmuz Pazar 21.00, İstanbul Arkeoloji Müzesi

John Pizzarelli Trio

17 tanesini babası ve eşiyle kaydettiği 45 albüm yayınlayacak kadar üretken ve aileden müzisyen olmanın keyfini süren Pizzarelli üçlüsü ile katılıyor festivale. Nat King Cole, Frank Sinatra, Duke Ellington gibi isimleri yeniden yorumlarken repertuarından Beatles, Neil Young, Tom Waits ve Joni Mitchell gibi güncel isimlerde de ye alıyor.



12 Temmuz Pazar 10.30, Feriye

Çocukça Bir Gün

İstanbul Caz Festivali’nin bu yıl İKSV Alt Kat işbirliğiyle gerçekleştirdiği Çocukça Bir Gün, 12 Temmuz Pazar günü Feriye’de düzenlenecek. 0-9 yaş grubundaki çocuklar ve ailelere yönelik tüm gün sürecek etkinlikte, farklı yaş gruplarına yönelik müzik ve görsel sanatlar atölyeleri, ana sahnede müzikal gösteri ve animasyon film gösterimi, bahçe alanında caz dinletileri, sirk gösterisi ve interaktif oyun alanları yer alacak.

Monsieur Periné

13 Temmuz 21.00, The Marmara Esma Sultan Yalısı

Monsieur Periné

Kolombiya’nın sıcak caz ritimleriyle karışan Latin popu sadece egzotik bir davetten çok daha fazlasını sunuyor. Kahvesi ve salsa topluluklarıyla meşhur Kolombiya’dan Monsieur Periné şarkılarında kültürel kimliğin yanı sıra anılar, şiirler ve coğrafyalarından aldıkları ilhamla dans var!