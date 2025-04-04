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        Haberler Kültür-Sanat Opera-Bale "Carmen" operası yeniden AKM'de

        "Carmen" operası AKM'de yeniden sanatseverlerle buluşacak

        İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), "Carmen" operasını Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yeniden sahneleyecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2025 - 20:37 Güncelleme: 04.04.2025 - 20:37
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        "Carmen" operası yeniden AKM'de
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        İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde en çok sahnelenen seçkin opera eserlerinden "Carmen", 10, 12, 17, 24, 26 ve 30 Nisan'da sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

        Eserde İDOB Orkestrasını, 10 ve 12 Nisan'da tecrübeli şef George Pehlivanian yönetecek. Avrupa'dan Uzak Doğu'ya, Amerika'dan Avustralya'ya dünyanın dört bir yanındaki operalar, filarmoni ve senfoni orkestralarını yöneten Pehlivanian, kendi kuşağının önde gelen şeflerinden biri olarak nitelendiriliyor.

        İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini'nin sahneye koyduğu eserin diğer gösterimlerinde İDOB Orkestrasının yönetimini İbrahim Yazıcı üstlenecek.

        Georges Bizet'in bestelediği "Carmen"in librettosu, Prosper Merimee'nin aynı isimli kısa romanından yola çıkılarak Ludovic Halevy ve Henri Meilhac tarafından kaleme alındı.

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        İlk kez 1875 yılında Paris'te sahnelendiğinde sert eleştirilere maruz kalan opera, Fransız besteci Bizet'in ölümünden sonra başarı yakalayarak, dünya çapında ün kazandı.

        Dekoru Zeki Sarayoğlu, kostümleri Ayşegül Alev ve Gizem Betil, koreografisi Ayşem Sunal Savaşkurt, ışık tasarımı Giovanni Pirandello ve dramaturjisi Ravivaddhana Monipong Sisowath'a ait eserin koro şefliğini Paolo Villa gerçekleştiriyor. Çocuk korosu şefi ise Gizem Berrak Taş Güzeloğlu olacak.

        Temsillerde "Carmen"i Aylin Ateş ve Nesrin Gönüldağ, "Don Jose"yi Ali Murat Erengül ve Efe Kışlalı, "Escamillo"yu Göktuğ Alpaşar ve Alper Göçeri, "Micaela"yı Özgecan Gencer ve Ayten Telek, "Zuniga"yı Emre Güngör ve Erdem Sakarya, "Morales"i Ufuk Karakoç ve Burak Kul, "Frasquita"yı Sevim Ateş ve Anna Sirel Etyemez, "Mercedes"i Ceren Şahin ve Elif Tuğba Tekışık, "Le Dancaire"yi Alp Köksal ve "Le Remendado"yu Çağrı Köktekin dönüşümlü canlandıracak.

        İspanya'nın Sevilla şehrinde 1830'lu yıllarda geçen eserin konusu şöyle:

        "Bir tütün fabrikasında işçi olarak çalışan çingene genç kız Carmen, asker Don Jose'den çok etkilenir ve onu cezbederek ait olduğu saygın hayattan koparıp kendisiyle beraber dağlarda yaşamaya ikna eder. Ancak bir süre sonra Carmen'in aşkı biter ve hayatına yeni biri girer. Don Jose ise sevdiği kadını kolayca bırakmaya hiç niyetli değildir."

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