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        Haberler Magazin Cansız bulunan kadının Mithat Körler'in ablası olduğu ortaya çıktı

        Cansız bulunan kadının Mithat Körler'in ablası olduğu ortaya çıktı

        Eskişehir'de uzun süredir haber alınamayan 75 yaşındaki Alzheimer hastası Fatma Nezihe Akkuş'un Porsuk Çayı'nda cansız bedeni bulundu. Akkuş'un ünlü şarkıcı Mithat Körler'in ablası olduğu ortaya çıktı 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2025 - 08:34 Güncelleme: 26.03.2025 - 08:36
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        Mithat Körler'in ablası çıktı
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        Eskişehir'de Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi'nde oturan Alzheimer hastası Fatma Nezihe Akkuş, gece evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesi, çevredeki aramalarında Akkuş’a ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu.Fatma Nezihe Akkuş, polis ekipleri tarafından aranırken, Porsuk Çayı’nın İstiklâl Mahallesi Adalar mevkiinden geçen bölümünde kadın cesedi görenler, durumu polise bildirdi. Bir süre sürüklenip Adalar mevkiine kadar geldiği tespit edilen cesedin, Fatma Nezihe Akkuş'a ait olduğu belirlendi.

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        Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Fatma Nezihe Akkuş’un cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Eskişehir Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Savcılık, şüpheli görülen Akkuş'un ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

        Mithat Körler

        Fatma Nezihe Akkuş'un ünlü şarkıcı Mithat Körler'in ablası olduğu ortaya çıktı. Körler, yaptığı açıklamada; "Ablam Fatma Nezihe Akkuş, Hak'kın rahmetine kavuşmuştur" şeklinde açıklamada bulundu. Akkuş'un cenazesi, 100. Yıl Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mithat Körler
        #Fatma Neziha Akkuş
        #Porsuk Çayı
        #Eskişehir

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