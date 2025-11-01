Cansız bedeni su dolu çukurdan çıktı!
Antalya'nın Serik ilçesinde tarladaki 4 metre derinliğinde su dolu çukurda Emine Aşçı'nın (71), cansız bedeni bulundu.
DHA'nın haberine göre Şatırlı Mahallesi'ndeki tarlada 4 metre derinliğinde, 40 metre uzunluğundaki su dolu çukurda, saat 14.30 sıralarında ceset görenler, jandarma, itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler cansız bedeni sudan çıkardı. İnceleme sonrası Emine Aşçı'ya ait olduğu belirlenen cansız beden otopsi için Antalya Adliye Tıp Kurumu'na götürüldü. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.