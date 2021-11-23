Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim olmayacak

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Merkez'de AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Bugün partimizin 20 yıllık geçmişindeki 150'nci genişletilmiş il başkanları toplantısını icra ediyoruz. 20 yılda il başkanlarını 150 defa bir araya getiren bir başka parti olduğunu sanmıyorum. Tıpkı MYK ve MKYK toplantıları gibi bu istişare toplantıları partimizin mutfak çalışmalarıdır.

Siyasetin istikameti, hükümet çalışmalarımızın ana fikirleri, illerin ana meseleleri bu tür toplantılarda ortaya çıkıyor. Bu platformlar milletimizin sesinin, nefesinin en üst düzeyde yankılandığı yerlerdir. AK Parti'nin 20 yıldır seçimlerden birinci çıkmasının sebebi budur.

Partimizi 2001 yılı Ağustos ayında kurduktan 15 ay sonra ilk defa milletimizin huzuruna çıktık. Sloganımız 'Yakın ışıkları Türkiye aydınlansın, tek başına iş başına' olarak belirlemiştik. Milletimiz çağrımıza cevap verdi, yüzde 34,3 oy ile bizi tek başımıza iktidara getirdi. Yönetimi devraldıktan sonra milletimizin demokrasi, hak ve özgürlükler özlemine cevap vermenin, diğer yandan kalkınma eksikliklerini tamamlama gayretine girdik. Mahalli idareler seçiminde belediyelerin önemli bir kısmını kazanarak aynı hamleyi yerele de yaydık.

İktidarımızın ilk döneminde vesayetin engellerini aşmak için sabırlı ve kararlı bir mücadele . Gece yarısı bildirilerinden Meclis'teki tehditlere kadar nice kumpasla boğuştuk. Anayasayı, kanunları hiçe sayarak Meclis'te Cumhurbaşkanı seçmemizin önüne geçmek istediler. 22 Temmuz 2007 milletvekili seçimlerini 'Durmak yok, yola devam' diyerek kazandık. Ardından Anayasa Değişikliği Halkoylamasında yüzde 69'luk desteğe mazhar olduk.

Partimize yönelik kapatma davasının ardından başlayan süreç 12 Eylül 2010 tarihinde yargının yapısında ve işleyişinde kapsamlı bir değişiklik yapan kapsamlı bir halkoylamasına götürdük. Burada yüzde 58'lik destekle kabul edildi. Türkiye 2011 yılına geldiğinde demokrasi ve kalkınma yolunda yeni bir eşiğe gelmişti. Yüzde 49,8'lik bir oy oranına ulaştık. 2023 hedeflerini ilan ettiğimiz, IMF borcunun son taksitini ödediğimiz Mayıs'ın ardından bir dizi hadiseye şahit olduk.

Gezi olaylarıyla ilk işaret fişeği atılan darbe girişimleriyle demokrasimizi yıkma, terörle vatanımızı işgal girişimlerine karşı milletimizle ikinci bir milli mücadele yürüttük. 2014 seçimlerini yüzde 43'lük oy oranıyla tamamladık. Ağustos aynında Cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 52 ile kazandık. FETÖ'nün demokrasimimizi yıkmaya yönelik 17/25 Aralık darbe girişiminden, PKK'nın çukur eylemlerine kadar nice saldırıyla boğuştuğumuz 2015'te iki seçim yaşadık. Haziran 2015 seçimlerinde yüzde 41 oy ile birinci parti olmamıza rağmen ilk defa tek başımıza hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamadık. MHP'nin kararlı duruşu sebebiyle, Cumhurbaşkanı olarak seçimleri tekrarlattık. Kasım 2015'teki seçimlerde bir kez daha yüzde 49,5 oy oranıyla ülkemizi bu badireden çıkardık.

Türkiye'nin yakın döneminde yaşadığı en alçak saldırı olan 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Cumhur İttifakı'nın temellerini attığımız 2017 halkoylamasını gerçekleştirdik. Bu halkoylamasıyla tarihimizde ilk defa milli irade eliyle yönetim sistemimizi değiştirdik. Milletimiz demokrasimize karşı darbe girişimine cevabını verdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk seçimini de 24 Haziran 2018'de yaptık.

"ERKEN SEÇİM YOK"

Kuruluşumuzdan bu yana girdiğimiz her seçimden birinci çıktık. Yeni yönetim sisteminin parçası olan ittifaklarda yüzde 50'nin altına düşmedik. Ana muhalefet neden yırtınıyor, neden çılgına dönüyor? AK Parti ve MHP sağladıkları bu başarının önüne geçemeyeceklerini çok iyi biliyor. AK Parti bu başarısıyla bu kadar uzun süre, bu kadar yüksek oy seviyesini koruyabilmiş, istisnai örneklerin başında geliyor. 2023 Haziran seçimlerinde hem Cumhurbaşkanlığını hem Cumhur İttifakı olarak Meclis çoğunluğunu elde ederek bu rekoru çok daha ileri taşıyacağız.

Biz bundan 10 yıl önce 2023 hedeflerimizi ilan ettiğimizde seçim yılı 2024'tü. Hala erken seçim erken seçim, olmayacak erken seçim. Haziran 2023. Öyle 15-20 ayda seçim yapmak ilkel kabilelerin işidir. Şu kritik süreç 2023 seçimlerini çok daha önemli hale getirdi. Bu seçimleri kazanarak büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında yeni bir safhaya çıkarmış olacağız.

Salgının tetiklediği değişimin bölgemizin tamamı, Türk dünyası, İslam alemi üzerinde ne gibi sonuçlar doğuracağını yakın gelecek belirleyecektir. Ülkemizin son 8 yılındaki hiçbir gelişme tabi mecrasında ortaya çıkmış vakalara dayalı değildir. Hepsinin gerisinde bir senaryo, kurgu, tuzak, oyun vardır.

Verdiğimiz bu mücadelenin gerektirdiği fedakarlıkları yapmaktan çekinmedik, çekinmeyeceğiz. Bu mücadeleyi başarıyla tamamladığımızda kendimiz ve evlatlarımız için yepyeni ve aydınlık döneme adım atmış olacağız. Geçtiğimiz 19 yılda ülkemize kazandırdığımız eserler bugünlere hazırlık içindi. Engelleri aşacağız, tuzakları bozacağız, hedeflere ulaşacağız.

"DAHA ÇOK GAYRET EDECEĞİZ"

AK Parti milletimiz tarafından kurulan, milletimizin gösterdiği istikamette yol yürüyen bir partidir. 2023'e giden süreçte 84 milyon vatandaşımızın kapısına gideceğiz, elini tutacağız, gönlünü kazanacağız. Yan gelip durmak yok. Çok gayret edeceğiz. 1,5 yıl kaldı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Bizim boş bıraktığımız her yer karşımızdakiler tarafından yalanla, iftirayla doldurulacaktır.

Ülkemizi CHP'nin yalanlarına, iftiralarına terk edemeyiz. Türkiye'yi helalleşme deyip, halelleştirmekten başka bir iş bilmeyen Kılıçdaroğlu'nun kifayetsizliğine terk edemeyiz. HDP'ye de, şehit yakınlarına sövmekten başka mahareti olmayan edepsizlere de bırakamayız. İkna edemediğimiz her vatandaşımızı partimiz için kayıp olarak görerek hep birlikte çalışacağız. Herkesi derleyip toparlayacağız. Yeminli Erdoğan düşmanlarının ne dediğine değil, bizimle yürüyenlere bakacağız. Kalkınma, hak ve özgürlük mücadelesinden illetimizin ne istediğine bakacağız."