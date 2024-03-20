Altın alacaklar dikkat: Yeniden düşüyor! 20 Mart 2024 Çarşamba canlı altın fiyatları
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Ons altın değerinin yüzde 0.17 düşmesiyle altın fiyatları yeniden değer kaybetmeye başladı. Son zamanlarda gün içindeki sert dalgalanmalar yatırımcıların kafasını karıştırırken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 242 liradan alıcı buluyor. İşte, 20 Mart 2024 Çarşamba canlı altın fiyatları ile gram altın ve çeyrek altın alış-satış fiyatı...
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Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam vereceği faiz kararı öncesinde 2 bin 154 dolardan alıcı buluyor.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metninden ve Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.
Analistler, son dönemde açıklanan makroekonomik verilerin enflasyon endişelerini beslemeye devam ettiğini belirterek, Fed'in bu sinyalleri nasıl değerlendirdiğine ilişkin ipuçlarının gelecek dönemde atılacak adımlar açısından önemli olduğunu söyledi.
Bankanın yayımlayacağı "nokta grafiği" ve ekonomiye ilişkin tahminlerinde bu sinyallerin bulunabileceğine işaret eden analistler, Powell'ın açıklamalarındaki satır aralarının da ilk faiz indiriminin ne zaman başlayacağına ilişkin tahminler açısından önemli olduğunu dile getirdi.
Analistler, bugün yurt dışında Fed'in para politikası kararları ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 170 ve 2 bin 190 doların direnç, 2 bin 150 ve 2 bin 130 doların destek bölgesi olarak öne çıktığını kaydetti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 20 Mart 2024 Çarşamba günü altın fiyatları alış-satış rakamları tablosu haberimizde...
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ALTIN FİYATLARI DEĞER KAZANIYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 244 liradan yaparken; 20 Mart Çarşamba günü değer kaybederek 2 bin 242 liraya kadar geriledi. Bir önceki kapanışı 3 bin 669 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 666 TL'den işlem görüyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.241,95
Satış: 2.242,35
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ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.154,68
Satış: 2.154,97
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.587,18
Satış: 3.666,16
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 14.351,17
Satış: 14.622,90
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.151,94
Satış: 7.332,32
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 14.351,17
Satış: 14.622,90
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ATA ALTINI FİYATI
Alış: 16.319,67
Satış: 16.736,65
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14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.322,85
Satış: 1.740,87
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22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 2.244,95
Satış: 2.369,17