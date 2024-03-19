FED faiz kararını açıkladı! Fed Mart faiz kararı ne oldu?
Küresel piyasalarda bugün gözler Fed'e çevrilmişti. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metninden ve Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor. Peki, Fed Mart faiz kararını ne zaman açıklayacak, beklentiler ne yönde? İşte, Fed toplantı tarihleri...
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Küresel piyasalar Fed'in Mart faiz kararına odaklandı. Analistler şu anda Fed'in herhangi bir indirime gideceğini öngörmediğini belirtse de Fed'in faiz kararı merakla bekleniyor. Peki, Fed Mart faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
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FED MART FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Merkez bankası (FED) takvimine göre Fed 19-20 Mart'ta faiz için masaya oturacak ve Mart faiz kararı 20 Mart günü saat 21.00'de açıklandı.
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FED FAİZİ KARARI NE OLDU?
Fed beklentilere paralel bir şekilde politika faizini sabit bıraktı
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Fed yılın ikinci faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir biçimde yüzde 5.25-5.50 aralığında sabit tuttu.
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Mart 2022-Temmuz 2023 arasında toplamda 525 baz puanlık faiz artırım kararı alan FOMC böylece 5 toplantı üst üste faize dokunmamış oldu.
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