Analistler, dünya genelinde önemli merkez bankalarının yavaş yavaş faiz indirimlerine hazırlandığını belirterek, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine diğer ülkelerden daha geç başlama ihtimalinin yükselmesi sebebiyle varlık fiyatlarında oynaklığın arttığını ifade etti.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın yapacağı açıklamalardaki tonun piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini dile getiren analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ilk faiz indirimine haziranda gitme ihtimalinin yüzde 58'e gerilediğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avrupa genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve Almanya'da öncü enflasyonun yanı sıra ABD'de JOLTS açık iş sayısı, fabrika siparişleri ile dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, altının ons fiyatında 2 bin 270 ve 2 bin 300 doların direnç, 2 bin 250 ve 2 bin 230 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 2 Nisan 2024 Salı günü altın fiyatları alış-satış rakamları...