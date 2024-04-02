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        Haberler Ekonomi Altın Canlı altın fiyatları son dakika: DALGALANMA! 2 Nisan 2024 Altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? - Altın Haberleri

        Altın alacaklar dikkat: İşte, 2 Nisan 2024 canlı altın fiyatları ile çeyrek ve gram altın fiyatı

        Altın fiyatları bugün dalgalı seyrediyor. Ons değeri ve dolar kurundaki son dakika gelişmelerden etkilenen altın fiyatları merak ediliyor. Altının ons fiyatı, dün 2 bin 266 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Yükseliş eğilimini üst üste altıncı işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, bugün yüzde 0,17 primle 2 bin 258 dolarda seyrediyor. İşte, 2 Nisan 2024 Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatları alış-satış tablosunu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2024 - 07:45 Güncelleme: 04.04.2024 - 07:34
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        • 1

          Analistler, dünya genelinde önemli merkez bankalarının yavaş yavaş faiz indirimlerine hazırlandığını belirterek, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine diğer ülkelerden daha geç başlama ihtimalinin yükselmesi sebebiyle varlık fiyatlarında oynaklığın arttığını ifade etti.

          Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın yapacağı açıklamalardaki tonun piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini dile getiren analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ilk faiz indirimine haziranda gitme ihtimalinin yüzde 58'e gerilediğini bildirdi.

          Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avrupa genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve Almanya'da öncü enflasyonun yanı sıra ABD'de JOLTS açık iş sayısı, fabrika siparişleri ile dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, altının ons fiyatında 2 bin 270 ve 2 bin 300 doların direnç, 2 bin 250 ve 2 bin 230 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 2 Nisan 2024 Salı günü altın fiyatları alış-satış rakamları...

        • 2

          ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

          Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 335 liradan yaparken; 2 Mart Salı günü aynı seviyeden 2.335 TL işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 817 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün aynı fiyattan alıcı buluyor.

          ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

        • 3

          GRAM ALTIN FİYATI

          Alış: 2.334,70

          Satış: 2.335,09

          CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          ONS ALTIN FİYATI

          Alış: 2.258,48

          Satış: 2.258,85

          CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          ÇEYREK ALTIN FİYATI

          Alış: 3.735,53

          Satış: 3.817,87

          CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          CUMHURİYET ALTINI FİYATI

          Alış: 14.942,11

          Satış: 15.224,77

          CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          YARIM ALTIN FİYATI

          Alış: 7.447,71

          Satış: 7.635,73

          CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          ZİYNET ALTIN FİYATI

          Alış: 14.942,11

          Satış: 15.224,77

          CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 9

          ATA ALTINI FİYATI

          Alış: 16.011,99

          Satış: 16.436,50

          CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 10

          14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

          Alış: 1.295,47

          Satış: 1.712,40

          CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        • 11

          22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

          Alış: 2.200,64

          Satış: 2.327,74

          CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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