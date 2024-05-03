Altın fiyatlarındaki son durum gündemdeki yerini koruyor. Hafta boyunca dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları yeni güne yatay seyirde başladı. 1 Mayıs'ta açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizi, 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutuldu. Bankadan yapılan açıklamada, son aylarda yüzde 2'lik enflasyon hedefine yönelik ilerlemenin sağlanamadığı belirtildi. Faiz kararının ardından düzenlenen basın toplantısında Fed Başkanı Jerome Powell faiz oranlarının beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceğini ifade etti.

Söz konusu gelişmeler varlık fiyatlarında oynaklığın artmasına neden olurken, Fed'in ilk faiz indirimi tarihine ilişkin beklentilerin ötelenmesi altındaki fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 3 Mayıs 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları...