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        Haberler Ekonomi Altın CANLI altın fiyatları son dakika: YÜKSELİŞTE! 3 Mayıs 2024 anlık altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın bugün kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın alacaklar dikkat: Yükselişe geçti! İşte 3 Mayıs canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Son günlerde düşüşe geçen ve 2 bin 400 liranın altına gerileyen gram altın fiyatı bugün yeniden yükselişe geçti. 3 Mayıs Cuma günü güncel ons altın değeri 2 bin 303 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 403 liradan satılıyor. İşte, 3 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

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        Habertürk
        Giriş: 03.05.2024 - 07:27 Güncelleme: 03.05.2024 - 08:33
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