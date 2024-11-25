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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu 25 Kasım 2024: Altın haftaya düşüşle başladı! Bugün gram ve çeyrek ne kadar?

        Altın haftaya düşüşle başladı! 25 Kasım 2024 altın fiyatları ile gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceği ihtimali hala varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, artan jeopolitik riskler güvenli liman olarak görülen varlıklarda yukarı yönlü hareketliliğe sebep oluyor. Analistler, küresel gerginliklerin yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Merkez Bankası (Fed) arasında çıkabilecek olası uyuşmazlıkların piyasaların yönü üzerinde belirleyici rol oynayabileceğini belirtti.Peki, altın fiyatları son gelişmelerden nasıl etkilendi? İşte, 25 Kasım 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2024 - 07:20 Güncelleme: 25.11.2024 - 07:20
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