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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu 18 Kasım 2024: Altındaki durgunluk sürüyor! Bugün gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Altın fiyatlarındaki durgunluk sürüyor! 18 Kasım 2024 altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ekonominin faiz indirimlerinde acele edilmesini gerektirecek sinyaller vermediğine ilişkin açıklamalarının ardından varlık fiyatlarında karışık bir seyir izleniyor. Analistler, bu açıklamalar sonrası Trump'ın izleyeceği politikalar ile Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlar arasında oluşabilecek olası uyuşmazlıkların fiyatlamaları zorlaştırdığını kaydetti. Peki, altın fiyatları son gelişmelerden nasıl etkilendi? İşte, 18 Kasım 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2024 - 07:12 Güncelleme: 18.11.2024 - 10:02
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