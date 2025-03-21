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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI 22 MART 2025: Bugün yarım altın, çeyrek altın, gram altın, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik ne kadar oldu?

        Altın fiyatlarında son durum! Bugün çeyrek altın, gram altın, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ne kadar?

        Altın fiyatları 22 Mart 2025 Cumartesi günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD Merkez Bankası'nın bu yıl iki faiz indiriminde bulunacağı öngörüsüyle anlık hareketlerle yükselen ons altında geri çekilmeler başladı. Ons altın 3 bin 34 lira seviyesindeyken, gram altın 3 bin 670 liradan işlem görüyor. Peki, bugün tam altın, yarım altın, çeyrek altın, gram altın, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 22 Mart 2025 Canlı altın fiyatları alış satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2025 - 07:50 Güncelleme: 22.03.2025 - 00:14
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