Canlı altın fiyatları haftanın son işlem gününde de yakından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası'nın iki faiz indiriminde bulunacağına yönelik öngörüler altını desteklemiş ve ons bazında yeni rekorlar getirmişti. Fed için oluşan faiz indirimi beklentileri çok sonra gerçekleşmiş ve anlatılanla yaşananlar arasında farklılıklar oluşmuştu. Bunun yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ın jeopolitik söylemleri, ticaret savaşlarını derinleştirmesi gibi birçok adımı da belirsizlik oluşturduğundan altını desteklemişti. Küresel piyasalarda belirsizliklerin artması nedeniyle altın yatay seyir izliyor. İşte, 22 Mart 2025 Canlı altın fiyatları alış satış tablosu…