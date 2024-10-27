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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 27 Ekim 2024: Altın yükselişte! Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar, kaç lira oldu?

        Altın yükselişte! 27 Ekim altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Küresel piyasalar, ABD'de yaklaşan başkanlık seçimlerinin sonuçları ve ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerle negatif seyrediyor. ABD ekonomisinde "yumuşak iniş" ihtimali yatırımcıların odağında kalmayı sürdürse de enflasyonla mücadelede Fed'in yol haritasına yönelik belirsizlikler artıyor. Tüm bu gelişmeler altın fiyatlarını yukarı yönlü olarak destekliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne durumda? İşte, 27 Ekim 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2024 - 07:27 Güncelleme: 27.10.2024 - 07:27
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