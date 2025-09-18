Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 19 EYLÜL 2025: Altın fiyatlarında dalgalanma! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatlarında dalgalanma! Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 19 Eylül 2025 Cuma günü yatırımcılar ve al sat yapmak isteyenlerin odağında yer alıyor. ABD Merkez Bankası (Fed) yılın altıncı faiz kararını açıkladı ve beklentilere paralel bir şekilde 25 baz puanlık faiz indirimine gitti. Karar sonrası altın piyasasında hareketlilik yaşandı. Ons altın, rekor seviyelere çıkarak tarihi bir zirveye ulaştı. Tarihi zirve sonrası fiyatlarda sert düşüşler görüldü. Ons altındaki düşüş yurt içi piyasalara da yansıdı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 18 Eylül 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Giriş: 18.09.2025 - 08:11 Güncelleme: 19.09.2025 - 00:14
