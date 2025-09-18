Güncel altın fiyatları alış-satış tablosu hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD Merkez Bankası (Fed), 2025 yılının altıncı toplantısında politika faizini beklentilere paralel şekilde 25 baz puan indirerek yüzde 4.00-4.25 aralığına çekti. Fed'in faiz indirimi kararı sonrası dün, altının ons fiyatı 3700 doları aşarak rekor kırdı. Bugün ise an itibarıyla ons altın 3651 dolar seviyesinde. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte, 19 Eylül 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı...