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        Haberler Gündem 3. Sayfa CANİ KOCA| Son dakika: Adana'da cani koca hamile eşini boğarak öldürdü!

        Adana'da koca vahşeti! Cani koca, 4 aylık hamile eşini boğdu!

        Adana'da Emrah Demir, evde çıkan tartışmada 4 aylık hamile eşi 21 yaşındaki Hatice Demir'i öldürdü. Demir'in sokağa çıkıp "Galiba eşimi öldürdüm" diye bağırmasıyla ortaya çıkan korkunç olayda, boğulduğu değerlendirilen genç kadının cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 14:31 Güncelleme: 29.10.2023 - 15:08
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          Adana'da Emrah Demir (27), 4 aylık hamile eşi Hatice Demir'i (21) boğarak öldürdü.

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          Olay, saat 06.00 sıralarında Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Emrah Demir ile 4 aylık hamile olan 1 yıllık eşi Hatice Demir arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

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          Kavganın ardından sokağa çıkan Emrah Demir, komşularına "Galiba eşimi öldürdüm" diye bağırdı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Hatice Demir'in öldüğünü belirledi.

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          Vücudunda darp izine rastlanmayan, boğulduğu değerlendirilen Hatice Demir'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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          Olayın ardından şoka giren Emrah Demir gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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