Adana'da koca vahşeti! Cani koca, 4 aylık hamile eşini boğdu!
Adana'da Emrah Demir, evde çıkan tartışmada 4 aylık hamile eşi 21 yaşındaki Hatice Demir'i öldürdü. Demir'in sokağa çıkıp "Galiba eşimi öldürdüm" diye bağırmasıyla ortaya çıkan korkunç olayda, boğulduğu değerlendirilen genç kadının cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı
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Adana'da Emrah Demir (27), 4 aylık hamile eşi Hatice Demir'i (21) boğarak öldürdü.
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Olay, saat 06.00 sıralarında Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Emrah Demir ile 4 aylık hamile olan 1 yıllık eşi Hatice Demir arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
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Kavganın ardından sokağa çıkan Emrah Demir, komşularına "Galiba eşimi öldürdüm" diye bağırdı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Hatice Demir'in öldüğünü belirledi.
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Vücudunda darp izine rastlanmayan, boğulduğu değerlendirilen Hatice Demir'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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Olayın ardından şoka giren Emrah Demir gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.