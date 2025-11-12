Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çanakkale'de oyun oynarken üzerine saban devrilen çocuk öldü

        Çanakkale'de oyun oynarken üzerine saban devrilen çocuk öldü

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde oyun oynadığı sırada devrilen sabanın altında kalan 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 19:22 Güncelleme: 12.11.2025 - 19:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Oyun oynarken üzerine saban devrilen çocuk öldü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İlçeye bağlı Derenti köyündeki evlerinin yanındaki bahçede oyun oynayan Y.Ö'nün üzerine saban (toprak sürmeye yarayan tarım aleti) devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sabanın altında sıkışan 8 yaşındaki çocuk, ekiplerin müdahalesiyle buradan çıkarıldı.

        Ambulansla Çan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Y.Ö, buradaki tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

        Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Çanakkale
        #çanakkale haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan Abdülati ile görüştü
        Bakan Fidan Abdülati ile görüştü
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        TFF'den sevkler için yeni açıklama!
        TFF'den sevkler için yeni açıklama!
        Kış kapıda
        Kış kapıda
        Serdal Adalı'dan Riva'ya çıkarma!
        Serdal Adalı'dan Riva'ya çıkarma!
        Yağ fabrikasında patlama: 10 yaralı
        Yağ fabrikasında patlama: 10 yaralı
        UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'den Habertürk için 'Gazze' yazısı
        UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'den Habertürk için 'Gazze' yazısı
        12 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        12 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Ülkelerden taziye mesajları
        Ülkelerden taziye mesajları
        38 yıla kadar hapsi istendi
        38 yıla kadar hapsi istendi
        5 kişi ölmüş, 63 kişi yaralanmıştı... Lokantadaki patlamada karar!
        5 kişi ölmüş, 63 kişi yaralanmıştı... Lokantadaki patlamada karar!
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        Soruşturma nasıl başladı?
        Soruşturma nasıl başladı?
        "Enkazların üzerinde top oynayamazsın!"
        "Enkazların üzerinde top oynayamazsın!"
        Önce Melisa'yı vurmuş... 3 seri cinayet!
        Önce Melisa'yı vurmuş... 3 seri cinayet!
        Habertürk Anasayfa