CAM TAVANLAR KONUSU NE?
İş hayatında kendi çabasıyla yükselen genç bir kadın olan Leyla (Bensu Soral) ile sırf erkek olduğu için birçok kapının kolaylıkla açıldığı rakibi Cem’in (Kubilay Aka) tatlı, sert yarışının intikam, aşk, rekabet gibi temalar eşliğinde anlatılacağı diziden yeni bir tanıtım yayınlandı. Romantik tanıtımda Bensu Soral ve Kubilay Aka’nın uyumu dikkat çekiyor.
Cem (KUBİLAY AKA)
Genç ve başarılı bir iş insanı olan ve köklü bir aileden gelen Cem, bir görenin bir daha unutamayacağı, kadın erkek, genç yaşlı, herkesi kendine çeken olağanüstü bir sosyal yeteneğe sahip, doğuştan ışıklı bir adamdır. Üniversiteden sonra yıllarca Londra’da kalmış, sıradan bir markayı ülke çapında önemli hale getirmiştir. Yakışıklı, iyi kalpli ve sosyal biridir. Hayatta anlaşmanın yolunu bulamadığı tek insan Leyla’dır; çünkü aralarında feci bir rekabet ve aşk vardır.
Kubilay Aka Kimdir?
1995 yılında dünyaya gelen Kubilay Aka, Eskişehir Anadolu Üniversitesi mezunudur. Üniversite eğitimi sonrasında oyunculuk eğitimi alarak kariyerinin ilk adımlarını atan Aka, ilk olarak 2016 yılında Durul Taylan ve Yağmur Taylan’ın yönetmenliğini yaptığı ve Kanal D ekranlarında yer alan ‘Vatanım Sensin’ adlı dizide Ali Kemal karakterine hayat vermiştir. 2017 – 2021 yılları arasında yönetmenliğini Sinan Öztürk’ün üstlendiği ‘Çukur’ isimli dizide Celasun karakterine hayat vermiştir. Bu projede adından çok söz ettiren Aka, bu projede Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Koçak Köstendil gibi isimlerle birlikte yer almıştır.
İNCİ (AYTEN SOYKÖK)
Haldun’un eşi İnci, iyi eğitim almış, akıllı bir kadındır. Haldun’la evlendikten sonra çalışmamış, sosyete hayatının içerisine girmiş, potansiyelini kullanamamıştır. Bu yüzden Leyla’yı sever, destekler, erkek dünyasında başarılı olduğunu görmek ister.
Ayten Soykök Kimdir?
Ayten Soykök, 1975 yılında İstanbul’da doğmuştur. Eğitimini Müjdat Gezen Tiyatrosu’nda tamamlamış, 1997 yılında ilk TV dizisi olarak Baba Evi dizisinde Özlem karakterini canlandırmıştır. Aynı yıl 4 tane TV dizisinde daha oynayan Ayten Soykök, kariyerine oldukça beğenilen bir oyuncu olarak hızlı bir giriş yapmıştır. İlk sinema filmi olarak 1998'de Üçüncü Sayfa filminde oynamış, 1999-2002 yılları arasında 4 sezon Ayrılsak da Beraberiz dizisinde rol almıştır. Abuzer Kadayıf, Tatlı Hayat, Hürrem Sultan, Çemberimde Gül Oya, Doktorlar, Dudaktan Kalbe, Kösem Sultan, Kurtuluş Son Durak, Lale Devri, Kelebeğin Rüyası gibi birçok film ve diziye imza atan Ayten Soykök, kariyerine başarılı bir şekilde devam etmektedir.
ŞİNASİ (AHMET MELİH YILMAZ)
Elitist bir şef garson olan Şinasi, çok detaycıdır. İşine kendisini adayan biridir ve bir işe girdiğinde çok hassas olur, başaramadığında ağlayacak kadar üzülür. Birine güvenmesi, dost olması için zaman geçmesi gerekir ama belli etmemeye çalışsa da Leyla’yı sever ve ona güvenir.
Ahmet Melih Yılmaz Kimdir?
Ahmet Melih Yılmaz, 1989’da Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. 2015 yılında İstanbul'a geldi ve sürdürdüğü performans ve tiyatro çalışmalarının yanı sıra Abluka, Daha, Körfez, Gölgeler İçinde, Yeniden Leyla gibi sinema filmlerinde ve Hatırla Gönül, Çukur gibi televizyon dizilerinde rol aldı. Aynı zamanda Yeniden Leyla filmi ile 27. Adana Altın Koza Film Festivali’nde ‘Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü.
EMRE (AZİZ CANER İNAN)
Otuzlu yaşlarında, akıllı ve hırslı bir adam... Leyla'nın hayatında ne noktada durduğunu zamanla öğreneceğiz.
Aziz Caner İnan kimdir?
Aziz Caner İnan, 1985 yılında Rize’de doğdu. Hacettepe Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra 2011 yılında Kadir Has Üniversitesi, Film ve Drama Yüksek Lisans programına oyunculuk branşında devam etti. 2012’den bu yana çeşitli özel tiyatrolarda ve reklam filmlerinde yer almasının yanı sıra Bu Şehir Arkandan Gelecek, Fi, Siyah İnci, Her Yerde Sen ve Yeni Hayat gibi dizilerde oynadı
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